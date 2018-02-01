JÖH-PÖH-HÖH

KINALI KUZULAR...
Hatay'ın Hassa İlçesi'nde de bir grup anne ise aralarında para toplayarak aldıkları kumaşlarla Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerler için içlik dikti. İzmir'de engelli vatandaşlar, gönüllü olarak askere alınmak ve Afrin'de görev yapmak için askerlik şubesine dilekçe verdi. Tokat'ta yaşayan 16 yaşındaki Yeliz Çakır'da vatani görev için harekete geçti. Eline kına yakan Çakır, Afrin için gönüllü askerlik yapmak amacıyla Askerlik Şubesi'ne gitti. Kütahya'da Kadir Adlım Okulu 5. sınıf öğrencisi Yakup Güven biriktirdiği harçlığını Afrin'de operasyona katılan Mehmetçiklere bağışlayarak herkesin kalbini fethetti.
'HAZIR OL'DALAR
Afrin merkezde sivil halkın evlerine yerleşen, buralarda tuzaklama ve patlayıcı yığınağı yapan teröristlerin temizlenmesi için meskun mahal operasyonuna hız verildi. İlk operasyonun Raco beldesinde başlayacağı öğrenildi. Bunun üzerine Sur, Cizre, Silopi'de PKK'yı hendeğe gömen Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerine "hazır ol" emri verildi.
BİNGÖL'DEN ZEYTİN DALI
TSK, sınır içinde ve dışında teröristlere ağır darbe indirdi. Bingöl Genç'teki operasyonlarda 600 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren askerler karın üzerine mermilerle "Zeytin Dalı" yazarak Afrin'deki silah arkadaşlarına destek mesajı gönderdi.
16 yaşındaki Yeliz, gönüllü askerlik için başvurdu.
KOL KANAT GERDİLER
Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde teröristlerin hayatını alt üst ettiği Kanat Ailesi, Mehmetçik için dua etti. Hazırladıkları ekmeği de Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten askerlerimize gönderdi. Aile, "Allah askerimizin başarısını daim etsin" dedi...
MEMLEKETİN CAN SİMİDİ
Vatandaşların Afrin'de operasyona katılan askere yönelik sevgisi, herkesin kalbini fethetti. Zonguldaklı simitçi İbrahim Bilge de 1 günlük hasılatını askerimize gönderdi.
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