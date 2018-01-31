Arslan seferberliği!

Bosna Hersek'inbaşkentiSaraybosna'dayaşayan 6 aylık ArslanKulacic'in beyninde kötühuylu tümör tespit edildi.Minik Arslan, henüz 4 aylıkkenameliyat oldu. Ancak bir süresonra tümör nüksetti. Ailesi,tedavinin sadece Türkiye'dekiözel bir hastanedeyapılabileceğini söyledi. 133bin euro'ya ihtayaçduyduklarını bildirdi. Bununüzerine bebeğin sağlığınakavuşması için ülkedeadeta seferberlik ilan edildi.Kimi vatandaşlar arabasınısatmayı teklif etti. Bazıları dayardım kermesi düzenledi.Ülkedeki en aktif yardımkuruluşlarından "Pomozi.ba",sosyal medya üzerinden Arslanbebeğe yardım çağrısındabulunurken, çağrının kısasürede 30 bine yakınpaylaşım almasıdikkati çekti.Saraybosna'dayaşayan bazı Türkvatandaşlar daArslan bebek içinyardım kermesidüzenledi.
Sabahudin Kulacic, evladınınyaşaması için destek bekliyor.
Almanya'dayaşayanMarioProkopisimli bir vatandaş ise Arslaniçin arabasını satacağınıve parayı bebeğin ailesinegöndereceğini söyledi.Arslan'ın durumundan çoketkilendiğini belirten Prokop,"Yüreğim sızladı. O küçükbebeğin de büyüyüncehayalleri olacak. Onlarıgerçekleştirmesini isterim"dedi. Arslan bebeğin babasıSabahudin Kulacic ise"Tedavinin ilk aşaması ve uçakbileti için gereken yardımtoplandı. Bugün Türkiye'yehareket ediyoruz" dedi. Arslanile mücadele etmeye devamedeceklerini vurgulayanKulacic, şöyle devam etti:"Bosna Hersek'tekidoktorların tedaviyedevam edememeleriüzerine yardımkuruluşlarına başvurduk.Hiçbir aile evladınınölmesini izlemek istemez."
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