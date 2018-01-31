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Arslan seferberliği!

Bosnalı Arslan bebeğin beyninden alınan kötü huylu tümör nüksetti. Ailesi, tedavinin Türkiye’deki özel bir hastanede yapıldığını söyledi. 133 bin euro istedi. Bebek için ülkede seferberlik ilan edildi

Arslan seferberliği!
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yaşayan 6 aylık Arslan Kulacic'in beyninde kötü huylu tümör tespit edildi. Minik Arslan, henüz 4 aylıkken ameliyat oldu. Ancak bir süre sonra tümör nüksetti. Ailesi, tedavinin sadece Türkiye'deki özel bir hastanede yapılabileceğini söyledi. 133 bin euro'ya ihtayaç duyduklarını bildirdi. Bunun üzerine bebeğin sağlığına kavuşması için ülkede adeta seferberlik ilan edildi. Kimi vatandaşlar arabasını satmayı teklif etti. Bazıları da yardım kermesi düzenledi. Ülkedeki en aktif yardım kuruluşlarından "Pomozi.ba", sosyal medya üzerinden Arslan bebeğe yardım çağrısında bulunurken, çağrının kısa sürede 30 bine yakın paylaşım alması dikkati çekti. Saraybosna'da yaşayan bazı Türk vatandaşlar da Arslan bebek için yardım kermesi düzenledi.


Sabahudin Kulacic, evladının yaşaması için destek bekliyor.

Almanya'da yaşayan Mario Prokop isimli bir vatandaş ise Arslan için arabasını satacağını ve parayı bebeğin ailesine göndereceğini söyledi. Arslan'ın durumundan çok etkilendiğini belirten Prokop, "Yüreğim sızladı. O küçük bebeğin de büyüyünce hayalleri olacak. Onları gerçekleştirmesini isterim" dedi. Arslan bebeğin babası ise "Tedavinin ilk aşaması ve uçak bileti için gereken yardım toplandı. Bugün Türkiye'ye hareket ediyoruz" dedi. Arslan ile mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan Kulacic, şöyle devam etti: "Bosna Hersek'teki doktorların tedaviye devam edememeleri üzerine yardım kuruluşlarına başvurduk. Hiçbir aile evladının ölmesini izlemek istemez."
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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