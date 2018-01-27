Zümrüt operasyonu

Lübnan vatandaşı S.N., iddiaya göre 2016'da telefonla anlaştığı E.A.'ya zümrüt takıyı satmak için İstanbul'a geldi. Bir otelde sahibinin elindeki zümrüt takıya bakan E.A, hızla elinden alarak kayıplara karıştı. İhbar üserine harekete geçen polis, E.A.'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından E.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.A., ifadesinde zümrüdü Mersin'de bir arkadaşına verdiğini söyledi. Mersin polisi, şüphelinin zümrüdü satacağı bilgisine ulaştı. Satış işlemi anında da 5 kişi tutuklandı, zümrüt de sahibine iade edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.