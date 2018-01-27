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operasyonu

Zümrüt operasyonu
Lübnan vatandaşı S.N., iddiaya göre 2016'da telefonla anlaştığı E.A.'ya takıyı satmak için 'a geldi. Bir otelde sahibinin elindeki zümrüt takıya bakan E.A, hızla elinden alarak kayıplara karıştı. İhbar üserine harekete geçen polis, E.A.'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından E.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.A., ifadesinde zümrüdü Mersin'de bir arkadaşına verdiğini söyledi. Mersin polisi, şüphelinin zümrüdü satacağı bilgisine ulaştı. Satış işlemi anında da 5 kişi tutuklandı, zümrüt de sahibine iade edildi.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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