 ;
Yol Durumu
  1. Afrin ikinci Kandil
  2. Tedbirleri arttırın

Vatan duası

Afrin’deki terör yuvaları tek tek belirlendi. Mehmetçik, PKK’nın tepesine binmek için harekete geçti. Sınıra sevk edilen Türk askeri, görev için yola düşen kardeşlerini dualarla yolcu etti...

Vatan duası
Terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Afrin'e operasyon hazırlıkları dün de devam etti. Hatay'a farklı kentlerden gönderilen 7 tank, 1 zırhlı personel taşıyıcı daha, geniş güvenlik önlemi altında merkez Antakya İlçesi'ne ulaştı. Polis eskortu eşliğinde 2. Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Narlıca Hudut Taburu'na getirilen askeri araçların, buradan da sınır birliklerine sevk edileceği belirtildi. Asker sevkiyatı da devam ederken, bölge halkının Mehmetçik'e olan sevgisi görülmeye değerdi. Reyhanlı'da halkevlerini Türk bayraklarıyla donatırken, birçok vatandaş operasyona giden Mehmetçiklere sarıldı, onlardan helallik aldı. Askeri araçların geçtiği noktalarda vatandaşların dualarla konvoya uğurlaması ise dikkat çekti.


, Afrin operasyonu öncesi bölgedeki terör hedeflerini top atışları ve Fırtına obüsleriyle vurdu. Hatay Cilvegözü ve Kilis'deki askeri birliklerden yapılan atışlarla birçok hedef yerle bir edildi. Böylelikle Afrin'e girecek Türk askeri ve Özgür Ordusu'nun () yolu açıldı.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar