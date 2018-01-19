Vatan duası

Terör örgütü PKK'nınyuvalandığı Afrin'eoperasyon hazırlıklarıdün de devam etti. Hatay'a farklıkentlerden gönderilen 7 tank, 1zırhlı personel taşıyıcı daha, genişgüvenlik önlemi altında merkezAntakya İlçesi'ne ulaştı. Poliseskortu eşliğinde 2. Hudut AlayKomutanlığı'na bağlı Narlıca HudutTaburu'na getirilen askeri araçların,buradan da sınır birliklerine sevkedileceği belirtildi. Asker sevkiyatıda devam ederken, bölge halkınınMehmetçik'e olan sevgisi görülmeyedeğerdi. Reyhanlı'da halkevleriniTürk bayraklarıyla donatırken,birçok vatandaş operasyona gidenMehmetçiklere sarıldı, onlardanhelallik aldı. Askeri araçların geçtiğinoktalarda vatandaşların dualarlakonvoya uğurlaması ise dikkat çekti.
TSK, Afrin operasyonu öncesi bölgedeki terör hedeflerini top atışları ve Fırtına obüsleriyle vurdu. Hatay Cilvegözü ve Kilis'deki askeri birliklerden yapılan atışlarla birçok hedef yerle bir edildi. Böylelikle Afrin'e girecek Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yolu açıldı.
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