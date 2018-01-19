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Tedbirleri arttırın

Tedbirleri arttırın
81 İl Emniyet Müdürü 'ya çağrıldı. Toplantıda 2017 yılının genel değerlendirmesinin yanı sıra Afrin operasyonu kapsamında ülke genelinde alınacak güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı. müdürlerine "Operasyon için ülke genelinde tedbirleri artırın" direktifi verildiği öğrenildi.


Erkam ÇOBAN
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