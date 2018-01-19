Bodrum’da ortağı Mustafa Özbelen tarafından öldürülen işletmeci Ali Özdemir’in arkadaşı A. Serttaş, şok bir iddiada bulundu: Cebindeki son parasını da alın, sonra öldürün. Buna da namus cinayeti deyin. Sizde namus olsaydı keşke!
Bodrum'da neredeyse her ortamda ilk gündeme gelen konu bu cinayet... Soruşturma somut veri ve delillerle ilerlerken Bodrum kamuoyunda da birbirinden çok farklı iddia ve yorumlar var. Zanlıların Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları devam ederken, öldürülen işadamının yakın arkadaşı Atilla Serttaş da sosyal medya hesabından ciddi bir iddiayı ortaya attı. Ali Özdemir ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Serttaş olayın iddia edildiği gibi "Namus cinayeti" olmadığını, Mustafa Özbelen ile maktül Ali Özdemir arasında "para ilişkisi" bulunduğunu belirtti. Serttaş'ın paylaşımı şöyle: Hiç kimse olayları 'namus' diye çarpıtmasın! Sen adamın ekmeğini ye, suyunu iç, tüm tüm masraflarını karşılat, altlarındaki arabayı bile Ali ödesin, (Ali'nin) evinden çıkma. Bir gün önce doğum günü pastanı elleriyle hazırlasın, sonra kahpece aslan gibi adamın uyurken kafasına sıkın! Cebindeki paraya kadar alın, yol kenarına atın! Sizi tatillere götürsün, sonra 'Bu iş namus' deyin... Bu iş 'namus cinayeti' değil. Kimse bunu söylemesin. Kardeşimiz kahpece planlanan bir pusuyla katledilmiştir. Sizde namus olsaydı keşke...
ÜZGÜNÜM
Özbelen "Eşim Tuğba'nın telefonunda 'Mustafa'yı tost almaya gönderdim, bekliyorum' mesajını gördüm. Evin orada saklandım. Ali eve gelince ben de içeri girdim. İkisini sarmaş dolaş gördüm. Ali kardeşim gibiydi. Ertesi gün, ona 'Neden yaptın, değer miydi' dedim. Beni tersledi, kendi silahını aldım, boğuşurken silah ateş aldı" dedi.
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