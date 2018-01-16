'İş'ler karıştı!

Muğla Bodrum'da uzun yıllardan bu yana iş hayatının içerisinde olan ve Bitez'de faaliyet gösteren bir işletmenin ortaklarından Ali Özdemir, 12 gün önce ortadan kayboldu. Arama çalışmaları sonuç vermedi. 12 Ocak'ta eski ortağı Mustafa Özbelen tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Polis, tedavisinin ardından sorguya aldı. Eski ortak cinayeti itiraf etti. Cesedi attığı yeri söyledi. Özdemir'in cesedi, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulundu. Cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



YÜRÜYÜŞTE SALDIRDI

Özbelen ile onun kayınperinin de aralarında bulunduğu 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Mustafa Özbelen'in 5 Ocak'ta eşi Tuğba Özbelen'in doğum günü kutlaması sırasında evinde yatılı olarak ağırladığı Özdemir ile sabah ormanlık alana yürüyüşe gittiği, eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği için de öldürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.