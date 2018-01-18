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Kılıçdaroğlu’na rakip oldu

Kılıçdaroğlu’na rakip oldu
Skandal paylaşımlarıyla dikkat çeken Canan Kaftancıoğlu'nun İl Başkanı olması, partiyi gerdi. İstanbul Barosu eski Başkanı Prof. , isim vermeden Kaftancıoğlu'ndan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Kocasakal, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sözünden rahatsız olan, anlamsız bir "asker-yoldaş" polemiğiyle gerçek düşüncelerini örtbas etmek isteyenler, HDP güzellemesi yapanlar, Atatürk'ün partisinde siyaset yapamazlar" dedi.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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