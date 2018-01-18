Kılıçdaroğlu’na rakip oldu

Skandalpaylaşımlarıyladikkatçeken Canan Kaftancıoğlu'nunİstanbul İl Başkanı olması, partiyi gerdi.İstanbul Barosu eski Başkanı Prof. Ümit Kocasakal,isim vermeden Kaftancıoğlu'ndan duyduğurahatsızlığı dile getirdi. CHP Genel Başkanlığı'naadaylığını açıklayan Kocasakal, "Mustafa Kemal'inaskerleriyiz" sözünden rahatsız olan, anlamsız bir"asker-yoldaş" polemiğiyle gerçek düşünceleriniörtbas etmek isteyenler, HDP güzellemesi yapanlar,Atatürk'ün partisinde siyaset yapamazlar" dedi.
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