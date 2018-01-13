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Eski ortağı a kalkıştı

Eski ortağı intihara kalkıştı
Muğla 'da evli ve 2 çocuk babası M.Ö., dün akşam saatlerinde evinde tarım ilacı içerek girişiminde bulundu. Eşi T.Ö. tarafından yarı baygın halde bulunan genç adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


M.Ö.'nün, Bodrum'daki Gumsal Beach Club'ın işletmeciliğini yapan ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin sahibi, 6 gündür kayıp olan işadamı Ali Özdemir'in eski ortağı olduğu belirtildi.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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