Eski ortağı intihara kalkıştı

Muğla Bodrum'da evli ve 2 çocuk babası M.Ö., dün akşam saatlerinde evinde tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Eşi T.Ö. tarafından yarı baygın halde bulunan genç adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
M.Ö.'nün, Bodrum'daki Gumsal Beach Club'ın işletmeciliğini yapan ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin sahibi, 6gündür kayıp olan işadamı Ali Özdemir'ineski ortağı olduğu belirtildi.
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