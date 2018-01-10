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Yine tarih yazdı

İlber Hoca, Türkiye’nin ’deki Kudüs çıkışının çok başarılı olduğunu söyledi. Gençlere mesaj verdi: Okumaya ABD’ye gitmeyin

Yine tarih yazdı
Tarihçi ve akademisyen yazar Prof. Dr. , Türkiye Gençlik Vakfı'nın organizasyonunda Adana Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Tarihte Ortadoğu ve Türkiye" konulu söyleşiye katıldı. Kudüs ve ABD konularına değinen İlber Ortaylı şunları anlattı: 'SEN AMELE MİSİN...'

ABD Başkanı Trump, yüksek sınıftan geliyor ama hödük. Yani şımarık.
Bizim son yaptığımız Kudüs çıkışı BM'de çok iyidir, başarılıdır. Bunun hesabını öder miyiz? Bu ABD dış politikası iyi dosya tutar ve kalleştir.
ABD budalası olanlar Türkler'dir. Anlatıyoruz 'Liseyi bitiren çocuğu ABD'ye yollamayın, taze fidandır' diye. 18 yaşındaki Türk çocuğu kimse kusura bakmasın yetiştirme tarzımız dolayısıyla bir ahmaktır. Göndermeyin. Koca koca mevki sahibi insanlar 'Green kart aldık' diye övünüyorlar, ne ayıp bir şey. Sen amele misin?
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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