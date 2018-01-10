Yine tarih yazdı

Tarihçi ve akademisyen yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye Gençlik Vakfı'nın organizasyonunda Adana Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Tarihte Ortadoğu veTürkiye" konulu söyleşiye katıldı. Kudüs ve ABD konularına değinen İlber Ortaylı şunları anlattı: 'SEN AMELE MİSİN...'
ABD Başkanı Trump, yüksek sınıftan geliyor ama hödük. Yani şımarık. Bizim son yaptığımız Kudüsçıkışı BM'de çok iyidir, başarılıdır.Bunun hesabını öder miyiz? BuABD dış politikası iyi dosya tutar vekalleştir. ABD budalası olanlar Türkler'dir. Anlatıyoruz 'Liseyi bitiren çocuğu ABD'ye yollamayın, taze fidandır' diye. 18 yaşındaki Türk çocuğu kimse kusura bakmasın yetiştirme tarzımız dolayısıyla bir ahmaktır. Göndermeyin. Koca koca mevki sahibi insanlar 'Green kart aldık' diye övünüyorlar, ne ayıp bir şey. Sen amele misin?
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