Ünlü patron aranıyor

Muğla Bodrum'daki dünyaca ünlü Gumsal Beach Club'ın işletmecisi işadamı Ali Özdemir, geçen cumartesi ortadan kayboldu. 1 çocuk babası Özdemir, her yerde aranmaya başladı. Polis, işadamının otomobilini Çırkan Mahallesi'nde park edilmiş halde buldu. Kilitli araçta parmak izi çalışması yapıldı. İşadamınaait bir cep telefonu bulundu. En sonalınan sinyal yerlerinin Yalıkavak ileGümüşlük arasındaki bir yerden geldiğitespit edildi. Polis o bölgedeki aramalarını yoğunlaştırdı. 20'ye yakın kişinin ifadesine başvurdu. Ancak sonuç elde edilemedi. Kayıp işadamını arama çalışmalarının devam edeceği açıklandı.
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