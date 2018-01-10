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Ünlü patron aranıyor

Ünlü patron aranıyor
Muğla Bodrum'daki dünyaca ünlü Gumsal Beach Club'ın işletmecisi işadamı Ali Özdemir, geçen cumartesi ortadan kayboldu. 1 çocuk babası Özdemir, her yerde aranmaya başladı. Polis, işadamının otomobilini Çırkan Mahallesi'nde park edilmiş halde buldu. Kilitli araçta parmak izi çalışması yapıldı. İşadamına ait bir cep telefonu bulundu. En son alınan sinyal yerlerinin Yalıkavak ile Gümüşlük arasındaki bir yerden geldiği tespit edildi. Polis o bölgedeki aramalarını yoğunlaştırdı. 20'ye yakın kişinin ifadesine başvurdu. Ancak sonuç elde edilemedi. Kayıp işadamını arama çalışmalarının devam edeceği açıklandı.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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