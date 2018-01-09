Nafaka diyeti!

Ünlü diyetisyen Murat Topoğlu, 11 yıl önce Hülya Öztürk’le evliliğini bitirdi. Kızı Aleyna, 18 yaşına girince de iştirak nafakasını kesti. Genç kız ise mahkemeye gitti. Babasından aylık 7 bin 500 liralık yardım nafakası istedi...
İstanbul Aile Mahkemesi'ne dava açan müşterek çocuk Aleyna Topoğlu'nun dava dilekçesindeki iddialara göre annesi HülyaÖztürk ile babası Murat Topoğlu, 19 Nisan2007'de boşandı. Mahkeme, 11 yıl önceki kararında Aleyna Topoğlu'nun velayetini anneye verdi. Aylık bin 500 lira olan iştirak nafakasının da her yıl enflasyon oranında arttırılarak babanın ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca yıllık 20 bin liradan az olmamak üzere Aleyna'nın okul ve diğer masraflarının da babası tarafından karşılanmasını kararında açıkladı. Yıllar geçtikçe müşterek çocuk Aleyna Topoğlu'nun masrafları arttı. AleynaTopoğlu iki yıl önce 18 yaşına girdi. Davalıbaba da kızının 18 yaşına girmesiyle birliktenafaka ödemeyi kesti. Kızının 18 yaşına girmesiyle yasal yükümlülüğünün ortadan kalktığını düşünen baba Topoğlu, nafakayı kesince anne Hülya Öztürk de zora düştü. Eğitim hayatının güvence altına alınması gerektiğini dava dilekçesinde anlatan Aleyna Topoğlu'nun avukatı, "Müvekkilimin okuluna devam edebilmesi için üniversitenin belirlediği 21 bin217 euro'yu okuluna yatırması gerekmektedir. Müvekkilimin artık yurt dışında okuması nedeniyle masrafları da artmıştır. Nafakanınsona erdiği 2016'dan itibaren aylık 7bin 500 liralık yardım nafakasının davalıbabadan alınarak eğitimi süresincemüvekkilime ödenmesine karar verilmesiniistiyoruz" dedi. Davanın ilk duruşmasına katılan Aleyna Topoğlu'nun avukatı, "Müvekkilim lehine yardım nafakasına karar verilsin. Müvekkilim kesinlikle uyuşturucu ya daalkol kullanmıyor" dedi. Davalı baba Murat Topoğlu'nun avukatı ise, dosyaya sunulan belgelerde yapılan harcamaların anne tarafından mı yoksa davacı Aleyna Topoğlu tarafından mı yapıldığının mümkün olmadığını belirtti. Davacı müşterek çocuğun hastanede alkol tedavisi gördüğünü iddia eden Murat Topoğlu'nun avukatı, "Ayrıca davacının intihara eğilimivardır. Hollanda'da bir miktar uyuşturucuve alkol kullanımı serbesttir. Bu nedenlemüvekkilim kesinlikle kızının Hollanda'yaüniversite eğitimi için gitmesinerıza göstermemektedir. Müvekkilim yenidenevlenmiştir. Özürlü çocuğu vardır.Bu nedenle çeşitli masrafları vardır" dedi. Mahkeme duruşmayı erteledi.
Hülya Öztürk'ün maddi açıdan zor durumda olduğu iddia edildi.
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