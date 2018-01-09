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Nafaka diyeti!

Ünlü diyetisyen , 11 yıl önce ’le evliliğini bitirdi. Kızı Aleyna, ına girince de iştirak nafakasını kesti. Genç kız ise mahkemeye gitti. Babasından aylık 7 bin 500 liralık yardım nafakası istedi...

Nafaka diyeti!
İstanbul Aile Mahkemesi'ne dava açan müşterek çocuk Aleyna Topoğlu'nun dava dilekçesindeki iddialara göre annesi Hülya Öztürk ile babası Murat Topoğlu, 19 Nisan 2007'de boşandı. Mahkeme, 11 yıl önceki kararında Aleyna Topoğlu'nun velayetini anneye verdi. Aylık bin 500 lira olan iştirak nafakasının da her yıl enflasyon oranında arttırılarak babanın ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca yıllık 20 bin liradan az olmamak üzere Aleyna'nın okul ve diğer masraflarının da babası tarafından karşılanmasını kararında açıkladı. Yıllar geçtikçe müşterek çocuk Aleyna Topoğlu'nun masrafları arttı. Aleyna Topoğlu iki yıl önce 18 yaşına girdi. Davalı baba da kızının 18 yaşına girmesiyle birlikte nafaka ödemeyi kesti. Kızının ına girmesiyle yasal yükümlülüğünün ortadan kalktığını düşünen baba Topoğlu, nafakayı kesince anne de zora düştü. Eğitim hayatının güvence altına alınması gerektiğini dava dilekçesinde anlatan Aleyna Topoğlu'nun avukatı, "Müvekkilimin okuluna devam edebilmesi için üniversitenin belirlediği 21 bin 217 euro'yu okuluna yatırması gerekmektedir. Müvekkilimin artık yurt dışında okuması nedeniyle masrafları da artmıştır. Nafakanın sona erdiği 2016'dan itibaren aylık 7 bin 500 liralık yardım nafakasının davalı babadan alınarak eğitimi süresince müvekkilime ödenmesine karar verilmesini istiyoruz" dedi. Davanın ilk duruşmasına katılan Aleyna Topoğlu'nun avukatı, "Müvekkilim lehine yardım nafakasına karar verilsin. Müvekkilim kesinlikle uyuşturucu ya da alkol kullanmıyor" dedi. Davalı baba 'nun avukatı ise, dosyaya sunulan belgelerde yapılan harcamaların anne tarafından mı yoksa davacı Aleyna Topoğlu tarafından mı yapıldığının mümkün olmadığını belirtti. Davacı müşterek çocuğun hastanede alkol tedavisi gördüğünü iddia eden Murat Topoğlu'nun avukatı, "Ayrıca davacının intihara eğilimi vardır. Hollanda'da bir miktar uyuşturucu ve alkol kullanımı serbesttir. Bu nedenle müvekkilim kesinlikle kızının Hollanda'ya üniversite eğitimi için gitmesine rıza göstermemektedir. Müvekkilim yeniden evlenmiştir. Özürlü çocuğu vardır. Bu nedenle çeşitli masrafları vardır" dedi. Mahkeme duruşmayı erteledi.


Hülya Öztürk'ün maddi açıdan zor durumda olduğu iddia edildi.

Ali OKTAY
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