Gençlere mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen '15 Temmuz Şehitlerine Mektup' yarışmasına katılan gençlerin yayımlanan mektuplarının bulunduğu kitabın önsözünde gençlere önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz demokrasi destanında gençler en ön safta yer aldılar. Gençlerimiz, tıpkı bundan bir asır önce Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi vatanlarının işgal edilmesine müsaade etmediler" ifadelerini kullandı.
OHAL BİR KEZ DAHA UZATILDI
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu dün yapıldı. Toplantı ardından soruları yanıtlayan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, OHAL'in bir kez daha uzatılacağını söyledi.
KILIÇDAROĞLUHAKKINDASUÇ DUYURUSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ocak 2018'de Beşiktaş Belediyesi'ndeki konuşmasında kendisine yönelik hakaret içeren sözler sarf ettiği gerekçesiyle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, "Şüphelinin özür dilemesi gerekirken yeni yalanlarla kampanyayı sürdürdürmesi, suç işlemeyi itiyat haline getirmiş bir kişilik profilinin varlığını ortaya koymaktadır" ifadesi kullanıldı.
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