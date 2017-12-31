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Suudiler’in gözü Katar’da

Suudiler’in gözü Katar’da
'de Yeni Ufuklar Derneği tarafından Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde 2017 Türk Kültürüne Hizmet Ödülleri töreni yapıldı. Geceye tarihçi Prof. Dr. da katıldı. Burada 'Ortadoğu'da Yeni Gelişmeler ve Kudüs' konulu konferansa katılan Ortaylı şöyle konuştu: "Medine'den çekilmedik. İstediğin kadar mütareke imzala biz burayı terk etmeyiz. Fahrettin Paşa, 'Ben burayı terk etmem' dedi. Bu arada bazı eserleri yolu uçurmalarına rağmen vagona yükletti. 'İstanbul'da İngilizler var, aman mütareke ahkamına mugayir olarak getirdiniz. Bir şey yaparlar' diye oradan Niğde'ye götürüldü. Şu sıralar Arap dünyasında büyük çatışmalar var. Suudiler tükeniyor o yüzden bu cephe ile işleri yok. İstedikleri Katar'dır."
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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