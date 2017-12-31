Suudiler’in gözü Katar’da

Kayseri'de Yeni Ufuklar Derneği tarafından Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde 2017 Türk Kültürüne Hizmet Ödülleri töreni yapıldı. Geceye tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da katıldı. Burada 'Ortadoğu'da Yeni Gelişmeler ve Kudüs' konulu konferansa katılan Ortaylı şöyle konuştu: "Medine'den çekilmedik. İstediğin kadar mütareke imzala biz burayı terk etmeyiz. Fahrettin Paşa, 'Ben burayı terk etmem' dedi. Bu arada bazı eserleri yolu uçurmalarına rağmen vagona yükletti. 'İstanbul'da İngilizler var, aman mütareke ahkamına mugayir olarak getirdiniz. Bir şey yaparlar' diye oradan Niğde'ye götürüldü. Şu sıralar Arap dünyasında büyük çatışmalar var. Suudiler tükeniyor o yüzden bu cephe ileişleri yok. İstedikleri Katar'dır."
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