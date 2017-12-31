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sözü

Hızlı tren sözü
Başbakan , Edirne'de partililerle bir araya geldi. Edirneliler'e sözü verdi. Başbakan Yıldırım "Çanakkale 1915 Köprümüz, 2023'ten önce açılacak. Edirne ile Çanakkale bir kez daha kucaklaşacak. Edirne'ye hızlı tren geliyor. 2018 ilk aylarında kazmayı vuruyoruz, temeli atıyoruz. Böylece Edirne-İstanbul arası 1 saat 15 dakika" dedi. Bu arada Başbakan Yıldırım CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Kasım seçimlerinden önce "Mazotu bir lira yapacağım" şeklindeki sözleriyle ilgili olarak da konuştu. "Sen mazotu bir lira yapacağına önce şu sahip olduğun belediye başkanlarına söyle suyu 3,5-4 liraya satmasınlar, bir liraya satsınlar" dedi.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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