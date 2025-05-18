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İsrail yiyecek ekmek bile bulamayan Filistinlileri tehdit etti!

Gazze’yi kalıcı olarak işgal etmek isteyen İsrail, yiyecek ekmek bile bulamayan Filistinlilere ‘hepinizi öldürüz’ bildirisi dağıttı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025
İsrail yiyecek ekmek bile bulamayan Filistinlileri tehdit etti!

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bölgelere bildiriler atarak, bölgede 19 aydır sürdürdüğü soykırımı genişleterek yeni bir kara saldırısı başlatma tehdidinde bulundu. Tanıklar, bildirilerde, "Gazze sakinleri, İsrail ordusu geliyor" yazdığını belirtti.

Bildiride, "Musa'ya: 'Asanla denize vur!' diye vahyettik. (Vurunca deniz) yarıldı. Her yarılan parça, kocaman bir dağ gibi oldu" mealindeki Kur'an-ı Kerim'deki Şuara Suresi'nden bir ayetin yer aldığı aktarıldı. Bildirilerde ayrıca İsrail ordusunun, bölgede 19 aydır sürdürdüğü soykırımı genişleterek yeni bir kara saldırısı başlatma tehdidinde bulunduğu kaydedildi. İsrail ordusu, güvenlik kabinesinin onayladığı "Gazze'deki işgali genişletip kalıcı hale getirme" planını uygulamaya başladığını açıklamıştı.

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