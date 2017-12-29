17 öğrenci zehirlendi

Bolu'da dün, İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nin erkek yurdunda kalan öğrencilerden 17'simide bulantısışikayetini yurtyönetiminebildirdi. Sağlık ekiplerine haber verildi. Ekipler, gençleri ambulansla hastaneye kaldırdı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Okulun diğer öğrencilerinden bir şikayet gelmediğini ifade eden Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, konuyla ilgili çalışma başlatıldığını belirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.