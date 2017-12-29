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17 öğrenci zehirlendi

17 öğrenci zehirlendi
Bolu'da dün, Anadolu Lisesi'nin erkek yurdunda kalan öğrencilerden 17'si mide bulantısı şikayetini yurt yönetimine bildirdi. Sağlık ekiplerine haber verildi. Ekipler, gençleri ambulansla hastaneye kaldırdı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Okulun diğer öğrencilerinden bir şikayet gelmediğini ifade eden Müdürlüğü yetkilileri, konuyla ilgili çalışma başlatıldığını belirtti.
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  • 29 Aralık 2017, Cuma
  • Gazete
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