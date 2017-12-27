Bomba itiraf

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin yürütülen operasyonda bir dönem Milli formayı da giyen Uğur Boral'ın da gözaltında olduğu ortaya çıktı. 17/25 Aralık sürecinde örgütün talimatı üzerine Bank Asya'ya950 bin lira yatırdığı belirlenen Boral'ın gözaltına alındıktan sonra itirafçı olarak ifade verdiği öğrenildi. Uğur Boral'ın ifadesinde, 2003 yılında Gençlerbirliği'nde oynadığı dönemde FETÖ ile tanıştığını, düzenlenen çeşitli sohbet toplantılarına katıldığını söylediği belirtildi.
Zafer Biryol, Bekir İrtegün gibi isimlerin ardından eski milli futbolcu Uğur Boral'ın da FETÖ ilişkisi ortaya çıktı.
FUTBOL İMAMLARI
Boral'ın kendi döneminde katıldığı çok sayıda sohbette yer alan futbolcuların adını da tek tek verdiği öğrenildi. Boral'ın itiraflarında önemli futbolcuların adının geçtiği öne sürüldü. Bu arada FETÖ'nün futbol imamı olduğu belirtilen Ali Şenel'e bağlı Anadolu illerinde görev yapan 3 ayrı imamın daha olduğu tespit edildi. "3 Temmuz imamı" olarakbilinen Ali Şenel'e bağlı imamların, kulüplerde görev aldığı, özellikle transfer sürecinde devreye girdikleri öne sürüldü.
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