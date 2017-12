Evlat kokusu

Yılmaz... O, bir dönem Türk siyaset tarihine damga vurmuş bir ismin eşiydi... Eski Başbakan Mesut Yılmaz 'ın dert ortağı, her şeyiydi... Ancak o bu kez evlat acısıyla herkesi derinden etkiledi... Yılmaz çiftinin en büyük oğlu olan Mehmet Yavuz Yılmaz (38), 16 Aralık'ta Beykoz'daki evinde intihar etti. Şairin dediği gibi "Her ölüm erken"di... Ve bu erken veda Yılmaz ailesini perişan etti. Mesut- Berna Yılmaz çifti, gözyaşları içinde evlatlarını Kanlıca'da toprağa verdi. Ancak Berna Hanım, İstanbul Boğazı'na nazır kabristanda toprağa verilen evladını bırakıp gidemedi. TAKVİM'e konuşan aile dostları Berna Yılmaz'ın her gün oğlunun mezarını ziyaret ettiğini söyledi. Yılmaz çiftinin yakınları, acılı annenin Kanlıca Mezarlığı'na gidip oğlunun mezarı başında saatlerce dua ettiğini belirtti. Ayrıca Yılmaz çiftinin sakinleştiriciyle ayakta durdukları kaydedildi. Sevenleri ise Yılmaz Ailesi'ni yalnız bırakmamak için tüm imkanlarını seferber etti. TAKVİM'in ulaştığı kaynaklarşeklinde bilgi verdi.