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Evlat kokusu

Oğlu Yavuz’u zamansız kaybeden , evladının yastığını aldı. Sarıldı... Kokladı... Tek hatıra olarak sakladı...

Evlat kokusu
Berna Yılmaz... O, bir dönem Türk siyaset tarihine damga vurmuş bir ismin eşiydi... Eski Başbakan 'ın dert ortağı, her şeyiydi... Ancak o bu kez evlat acısıyla herkesi derinden etkiledi... Yılmaz çiftinin en büyük oğlu olan Mehmet Yavuz Yılmaz (38), 16 Aralık'ta Beykoz'daki evinde intihar etti. Şairin dediği gibi "Her ölüm erken"di... Ve bu erken veda Yılmaz ailesini perişan etti. Mesut- çifti, gözyaşları içinde evlatlarını Kanlıca'da toprağa verdi. Ancak Berna Hanım, İstanbul Boğazı'na nazır kabristanda toprağa verilen evladını bırakıp gidemedi. TAKVİM'e konuşan aile dostları Berna Yılmaz'ın her gün oğlunun mezarını ziyaret ettiğini söyledi. Yılmaz çiftinin yakınları, acılı annenin Kanlıca Mezarlığı'na gidip oğlunun mezarı başında saatlerce dua ettiğini belirtti. Ayrıca Yılmaz çiftinin sakinleştiriciyle ayakta durdukları kaydedildi. Sevenleri ise Yılmaz Ailesi'ni yalnız bırakmamak için tüm imkanlarını seferber etti. TAKVİM'in ulaştığı kaynaklar "Mesut Bey ve Berna Hanım perişan haldeler. Akrabaları ve dostları bu yüzden onları bir an bile yalnız bırakmıyor. Teselli ediyor" şeklinde bilgi verdi.
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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