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Baykal’dan güzel haber

CHP’li Baydar, tedavisi için Almanya’ya giden ’a 56 günlük rehabilitasyon programı uygulandığını söyledi ve ekledi: Gündemi takip ediyor. Ayakta durabiliyor. Günlük işlerini yavaş yavaş yapabiliyor

Baykal’dan güzel haber
CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal (79) 16 Ekim'de hastaneye sevk edildi. Beynine giden damarda pıhtı tespit edilen Baykal, 3 ameliyat geçirdi. Günlerce yoğun bakımda kalan Baykal, tedavisi için 5 Aralık'ta Almanya'ya gitti. Aynı zamanda bir hekim olan CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, Baykal'ın son durumuyla ilgili önemli bilgiler verdi. Baydar, Baykal'a Almanya'da 56 günlük bir rehabilitasyon programı uygulandığını ve tamamlandıktan sonra Türkiye'ye döneceğini dile getirdi. Baykal'ın yanında eşi ve kızının olduğunu da belirten Baydar, sözlerine şu sözlerle devam etti: Baykal gündemi takip ediyor, ayakta durabiliyor, günlük işlerini yavaş yavaş yapabiliyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra Türkiye'ye dönecek. Nisan, mayıs aylarında bir televizyon programı yapar. Deniz Bey'in Türkiye'ye dönüşünün Mandela'nın Afrika'ya dönüşü, herkes taraftan karşılandığı bir süreç gibi olacağını düşünüyorum."
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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