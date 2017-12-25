Baykal’dan güzel haber

CHP’li Baydar, tedavisi için Almanya’ya giden Deniz Baykal’a 56 günlük rehabilitasyon programı uygulandığını söyledi ve ekledi: Gündemi takip ediyor. Ayakta durabiliyor. Günlük işlerini yavaş yavaş yapabiliyor
CHP eski Genel Başkanıve Antalya MilletvekiliDeniz Baykal (79) 16 Ekim'dehastaneye sevk edildi. Beyninegiden damarda pıhtı tespit edilenBaykal, 3 ameliyat geçirdi.Günlerce yoğun bakımda kalanBaykal, tedavisi için 5 Aralık'taAlmanya'ya gitti. Aynı zamandabir hekim olan CHP AydınMilletvekili Metin LütfiBaydar, Baykal'ın son durumuylailgili önemli bilgiler verdi.Baydar, Baykal'a Almanya'da56 günlük bir rehabilitasyonprogramı uygulandığını vetamamlandıktan sonra Türkiye'yedöneceğini dile getirdi. Baykal'ınyanında eşi ve kızının olduğunuda belirten Baydar, sözlerineşu sözlerle devam etti: Baykalgündemi takip ediyor, ayaktadurabiliyor, günlük işleriniyavaş yavaş yapabiliyor. Busüreç tamamlandıktan sonraTürkiye'ye dönecek. Nisan, mayısaylarında bir televizyon programıyapar. Deniz Bey'in Türkiye'yedönüşünün Mandela'nınAfrika'ya dönüşü, herkes taraftankarşılandığı bir süreç gibiolacağını düşünüyorum."
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