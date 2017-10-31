Batıyı Matt etti

Oscarlıyıldız MattDillon, 54.UluslararasıAntalya FilmFestivali'ninonur konuğuolarakTürkiye'yegeldi. Festivalonur ödülünüKültür veTurizm BakanıNumanKurtulmuş'unelinden alanünlü yıldız,sahnedeyaptığıkonuşma ile büyük alkış aldı. Türkiye'ye övgüleryağdıran Dillon, "Suriyeli mülteciler içinyaptıklarından dolayı Türkiye'ye hayranım.Bu hayran olunacak bir şey. ÇünküTürkiye savaş mültecilerine dünyadakitüm ülkelerden daha çok kucak açıyor.Bunu yaptıkları için bu ülkeyi takdir ediyorum.Teşekkürler" ifadelerini kullandı.
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