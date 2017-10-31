Batıyı Matt etti

Oscarlı yıldız Matt Dillon, 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin onur konuğu olarak Türkiye'ye geldi. Festival onur ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un elinden alan ünlü yıldız, sahnede yaptığı konuşma ile büyük alkış aldı. Türkiye'ye övgüler yağdıran Dillon, "Suriyeli mülteciler için yaptıklarından dolayı Türkiye'ye hayranım. Bu hayran olunacak bir şey. Çünkü Türkiye savaş mültecilerine dünyadaki tüm ülkelerden daha çok kucak açıyor. Bunu yaptıkları için bu ülkeyi takdir ediyorum. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.