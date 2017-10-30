Kod adı: ‘Dayı’

FETÖ'cü hainlerin kumpasları bitmek bilmedi. Onlardan biri de Selam Tevhid kumpasıydı. Kumpas davasının sanıklarından olan eski polis memuru sanık Ali Fuat Altuntaş, FETÖ'den tutuklandı. Etkin pişmanlıktan yararlandı. Serbest bırakıldı. İtirafçı olup kanlı örgütle ilgili tüm kilit bilgileri anlattı. Altuntaş, FETÖ ile ilk temasının polis okulunda öğrenim görürken olduğunu anlattı. Altuntaş, elebaşı Fetullah Gülen'e örgüt içinde "dayı" kod ismi verildiğini anlattı.



MOTİVE EDİYORLARDI

Selam Tevhid kumpasında dinlemeci olarak görevlendirildiğini söyleyen Altuntaş, "Kumpas kurduğumuz kişilerin ajan olabileceğini, devlet düşmanı ve hükümete karşı faaliyetler yürüttüklerini söyleyerek bizi motive ediyorlardı" dedi. Altuntaş cemaat toplantılarında sadece polislerin değil sivillerin de yer aldığını açıkladı. Toplantıya katılan bu şahısların gerçek adından bahsetmeden orada bulunduğunu ifade etti. Çoğu toplantıda örgüt elebaşı Gülen'in videosunun seyrettirildiğini, toplantıya katılırken herkesin telefonunun da alındığına dikkati çekti.



BUNLARIN PİLİ BİTTİ

Altuntaş, cezaevinde kalan örgüt mensuplarının örgütten kopmamaları için sürekli rüyaların anlatıldığını söyledi. Örgüt mensuplarının cezaevi içinde "kalem pillere not kağıtları sarmak suretiyle" iletişim kurduklarını kaydetti.