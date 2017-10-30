Kod adı: ‘Dayı’

FETÖ'cü hainlerin kumpasları bitmek bilmedi. Onlardan biri de Selam Tevhid kumpasıydı. Kumpasdavasının sanıklarından olaneski polis memuru sanık Ali FuatAltuntaş, FETÖ'den tutuklandı. Etkin pişmanlıktan yararlandı. Serbest bırakıldı. İtirafçı olup kanlı örgütle ilgili tüm kilit bilgileri anlattı. Altuntaş, FETÖ ile ilk temasınınpolis okulunda öğrenim görürkenolduğunu anlattı. Altuntaş, elebaşıFetullah Gülen'e örgüt içinde"dayı" kod ismi verildiğini anlattı.
MOTİVE EDİYORLARDI
Selam Tevhid kumpasında dinlemeci olarak görevlendirildiğini söyleyen Altuntaş, "Kumpaskurduğumuz kişilerin ajanolabileceğini, devlet düşmanıve hükümete karşı faaliyetleryürüttüklerini söyleyerek bizimotive ediyorlardı" dedi. Altuntaş cemaat toplantılarında sadece polislerin değil sivillerin de yer aldığını açıkladı. Toplantıya katılan bu şahıslarıngerçek adından bahsetmeden oradabulunduğunu ifade etti. Çoğutoplantıda örgüt elebaşı Gülen'invideosunun seyrettirildiğini,toplantıya katılırken herkesintelefonunun da alındığınadikkati çekti.
BUNLARIN PİLİ BİTTİ
Altuntaş, cezaevinde kalan örgüt mensuplarının örgütten kopmamalarıiçin sürekli rüyalarınanlatıldığını söyledi. Örgütmensuplarının cezaevi içinde "kalem pillere not kağıtları sarmak suretiyle" iletişim kurduklarını kaydetti.
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