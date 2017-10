Cumhuriyet ruhu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 94'üncü yıldönümü tüm yurda dalga dalga yayıldı. Ankara'daki törenler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının yağmur Anıtkabir'i ziyaretiyle başladı. Erdoğan, Anıtkabir'e gelişinde başta TBMM Başkanı İsmail Kahraman olmak üzere Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve yüksek yargı organlarının başkanlarıyla tokalaştı. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Aslanlı Yol'dan geçerek, Atatürk'ün mozolesine ulaştı. Erdoğan'ın, üzerinde Ay-Yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



HER SATIRI KAHRAMANLIK

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Aziz Atatürk, bugün ağır bedeller ödeyerek sahip olduğumuz son devletimiz cumhuriyetimizin 94. yıldönümünü büyük bir heyecanla idrak ediyoruz. Bizlere emanetiniz olan bu Türkiye Cumhuriyeti, her satırı kahramanlıklarla, her safhası fedakarlıklarla dolu çetin bir mücadelenin eseridir. İstiklal Harbi'mizi zaferle taçlandıran, Cumhuriyetimiz'e hayat veren ruh hamdolsun tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Tarihe 15 Temmuz Destanı olarak geçen şanlı direniş, bu ruh ve iradenin tüm ülke sathında tecessüm etmiş halidir. Cumhuriyetimizin 94. kuruluş yıldönümünü kutlarken, başta zat-ı aliniz ve silah arkadaşlarınız olmak üzere, tüm gazilerimizin hatıralarını saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun..."



AYNI ARAÇLA AYRILDILAR

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım aynı makam aracıyla Anıtkabir'den ayrıldı. Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı'na geçerek kutlamaları kabul etti. Beştepe'deki törene Bahçeli ve MHP kurmayları gelirken, Kılıçdaroğlu'nun katılmaması dikkat çekti.