Kritik 72 saat

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, beyin damarının pıhtı atması sebebiyle kaldırıldığı İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakımda dün sabah ve akşam olmaküzere iki kez daha ameliyata alındı. Tomografi sonuçlarına göre beyninde tespit edilen ödem, sabah yapılan 2 saatlik operasyonla boşaltıldı. Ancak akşam saatlerinde kafasındaki basıncın artması üzerine bir kez daha ameliyata alındı. Doktorları 72 saatlik sürecinkritik olduğunu belirterek Baykal'ınuyutulmasına karar verdi. Baykal'ın enfeksiyon kapmaması için ziyaretçi yasağı getirildi. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, sabah yapılan operasyonun ardından şu açıklamayı yaptı: "Kafa içi basıncı artması nedeniyle ani gelişen bir durum. Bu basıncın beyinde herhangi bir hasara sebep vermemesi için derhal müdahale edildi. Bundan sonraki süreçte yeni riskler oluşabilir. Çok ciddi bir hastalık geçiriyor. Şu anda takipten, beklemektenbaşka çaremiz yok". Baykal'ı milletvekilleri, siyasiler, ailesi, dostları ve çok sayıda seveni ziyaret ediyor. Baykal'ın ailesi ziyaretçilerle görüşerek geçmiş olsun dileklerini kabul ediyor. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da hastaneye gelerek doktorlarından bilgi aldı. Baykal'ın ailesine şifa dileğinde bulundu.
KANAMAÜST DÜZEYDE
Prof. Dr. Erkan İbiş, Baykal'ın son durumunu anlattı: Beyindeki kanama ve ödem üst düzeyde seyrediyor. Solunum desteği, beyin desteği sağlanıyor, bilinci kapalı olarak uyuyor. Anlık iyi de olabiliyor kötü de olabiliyor. Beyin çok hassas bir organ. Umutlarımızı koruyoruz ancak bazı olumsuzluklar yaşadık.
kalan karakter 1000
ALLAH ŞİFA VERSİN. CHP NİN İÇLER ACISI HALİNİ DÜŞÜNÜNCE... K.K YI ALTERNATİFSİZ BIRAKMA....
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.