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Kritik 72 saat

Baykal, beyninde ödem tespit edilmesi üzerine iki kez daha ameliyata alındı. Dün sabah ve akşamki operasyon sonrası 72 saatlik kritik süreç başladı

Kritik 72 saat
CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili , beyin damarının pıhtı atması sebebiyle kaldırıldığı İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakımda dün sabah ve akşam olmak üzere iki kez daha ameliyata alındı. Tomografi sonuçlarına göre beyninde tespit edilen ödem, sabah yapılan 2 saatlik operasyonla boşaltıldı. Ancak akşam saatlerinde kafasındaki basıncın artması üzerine bir kez daha ameliyata alındı. Doktorları 72 saatlik sürecin kritik olduğunu belirterek Baykal'ın uyutulmasına karar verdi. Baykal'ın enfeksiyon kapmaması için ziyaretçi yasağı getirildi. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, sabah yapılan operasyonun ardından şu açıklamayı yaptı: "Kafa içi basıncı artması nedeniyle ani gelişen bir durum. Bu basıncın beyinde herhangi bir hasara sebep vermemesi için derhal müdahale edildi. Bundan sonraki süreçte yeni riskler oluşabilir. Çok ciddi bir hastalık geçiriyor. Şu anda takipten, beklemekten başka çaremiz yok". Baykal'ı milletvekilleri, siyasiler, ailesi, dostları ve çok sayıda seveni ziyaret ediyor. Baykal'ın ailesi ziyaretçilerle görüşerek geçmiş olsun dileklerini kabul ediyor. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da hastaneye gelerek doktorlarından bilgi aldı. Baykal'ın ailesine şifa dileğinde bulundu.



KANAMA ÜST DÜZEYDE
Prof. Dr. Erkan İbiş, Baykal'ın son durumunu anlattı: Beyindeki kanama ve ödem üst düzeyde seyrediyor. Solunum desteği, beyin desteği sağlanıyor, bilinci kapalı olarak uyuyor. Anlık iyi de olabiliyor kötü de olabiliyor. Beyin çok hassas bir organ. Umutlarımızı koruyoruz ancak bazı olumsuzluklar yaşadık.
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  • 18 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ALLAH ŞİFA VERSİN. CHP NİN İÇLER ACISI HALİNİ DÜŞÜNÜNCE... K.K YI ALTERNATİFSİZ BIRAKMA....

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cevapla 18.10.2017 04:15
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