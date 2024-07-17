Wanda Nara sessizliğini bozdu! Ünlü rapçi L-Gante'den Icardi'yi kızdıracak hamle! Avukat devreye girdi

Futbol dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin evliliği sona erdi. Ayrılık açıklaması yapan Wanda Nara, daha sonra rap'çi L-Gante ile görülmüştü. Bu durum, çiftin evliliğini ihanet yüzünden bitmiş olabileceğini akıllara getirmişti. Bu iddialara daha fazla sessiz kalamayan Nara, suskunluğunu bozdu. L-Gante'den de Icardi'yi kızdıracak bir hamle geldi. Tüm bunların ardından Arjantinli yıldızın boşanma sürecinde yaşadığı sıkıntıları çözmek adına avukatını Avusturya kampına çağırdığı öğrenildi.
Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi, başarılı performansı ile sezon boyunca adından sık sık söz ettirdi.
'Aşkın olayım' şarkısıyla bütünleşen Icardi, son günlerde evlilik hayatıyla da gündemde.
AYRILIK İDDİALARINI DOĞRULADI
Geçtiğimiz günlerde Icardi ve Wanda Nara'nın ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ayrılık iddialarını doğrulayan Wanda Nara, "Ayrılmaya karar verdim ama Mauro'yla aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken binlerce kez daha denemek de hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, o çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız devam etme sırası. Suçlu veya üçüncü kişi yok. bizimki her zaman dışarıdan daha güçlüydü. Önceliğim her zaman çocuklarım oldu ve bugün her zamankinden daha fazla..." ifadelerini kullanmıştı.