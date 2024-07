Wanda Nara sessizliğini bozdu! Ünlü rapçi L-Gante'den Icardi'yi kızdıracak hamle! Avukat devreye girdi

3

AYRILIK İDDİALARINI DOĞRULADI

Geçtiğimiz günlerde Icardi ve Wanda Nara'nın ayrılacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ayrılık iddialarını doğrulayan Wanda Nara, "Ayrılmaya karar verdim ama Mauro'yla aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken binlerce kez daha denemek de hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, o çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız devam etme sırası. Suçlu veya üçüncü kişi yok. bizimki her zaman dışarıdan daha güçlüydü. Önceliğim her zaman çocuklarım oldu ve bugün her zamankinden daha fazla..." ifadelerini kullanmıştı.