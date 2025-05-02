Restoran çalışanın “Beni ağlattı” deyip ifşa ettiği Yalın’dan ilk açıklama geldi!

YouTube'da yayınlanan bir programa katılan genç kadının ünlü şarkıcı Yalın hakkında söyledikleri magazin gündemine bomba gibi düştü.
Ünlü şarkıcı Yalın ile yaşadığı bir olaydan bahseden kadın, "Beni ağlattı" deyip büyük bir hayal kırıklığına uğradığını söyledi: "3 yıl önce bütün kızların ve bütün çiftlerin bayıldığı çok ünlü bir popçu, benim çalıştığım yere geldi.
Ben çok lüks bir restoranda karşılamada çalışıyordum. Bütün masalar boştu çünkü akşam servisine hazırlanıyorduk, saat 5'te kendisi bir anda teknesiyle gelip 'Hadi oturacağım' falan dedi, hiç haber vermeden.
Ben de aşırı heyecanlandım, onu çok sevdiğim için. 'Özür dilerim hemen size bir yer bulacağım' demeye kalmadan bana, 'Sen nasıl bana yer bulamıyorsun? Her yer bomboş ben görmüyor muyum! Müdürünü çağır bana' diye deli gibi bağırmaya başladı.
'Bu kadar lüks bir yerde nasıl olmaz!' diye tekrar bağırmaya başladı, ben de ağladım. Çok üzüldüm, çok seviyordum onu çünkü. Kahramanınızla tanışmayın demişler ya, öyle bir hikaye"
Anısını anlatan kadın sözlerini tamamlamasının ardından o popçunun Yalın olduğunu söyledi.
YALIN'DAN AÇIKLAMA
Sosyal medyada büyük ses getiren olayın ardından gözlerin çevrildiği Yalın'dan ise açıklama geldi.
Instagram hesabının hikaye kısmında açıklamada bulunan Yalın, şu ifadeleri kullandı: "Sosyal medyada benimle ilgili paylaşıla hikaye tamamen gerçek dışıdır.
Keşke sosyal medyada karşılaştığımız bilgileri paylaşmadan önce doğruluğunu sorgulasak ve kalp kırmasak"
İşte Yalın'ın o paylaşımı...