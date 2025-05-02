Restoran çalışanın “Beni ağlattı” deyip ifşa ettiği Yalın’dan ilk açıklama geldi!

YouTube'da yayınlanan bir programa katılan genç kadının ünlü şarkıcı Yalın hakkında söyledikleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

Ünlü şarkıcı Yalın ile yaşadığı bir olaydan bahseden kadın, "Beni ağlattı" deyip büyük bir hayal kırıklığına uğradığını söyledi: "3 yıl önce bütün kızların ve bütün çiftlerin bayıldığı çok ünlü bir popçu, benim çalıştığım yere geldi.

Ben çok lüks bir restoranda karşılamada çalışıyordum. Bütün masalar boştu çünkü akşam servisine hazırlanıyorduk, saat 5'te kendisi bir anda teknesiyle gelip 'Hadi oturacağım' falan dedi, hiç haber vermeden.

Ben de aşırı heyecanlandım, onu çok sevdiğim için. 'Özür dilerim hemen size bir yer bulacağım' demeye kalmadan bana, 'Sen nasıl bana yer bulamıyorsun? Her yer bomboş ben görmüyor muyum! Müdürünü çağır bana' diye deli gibi bağırmaya başladı.