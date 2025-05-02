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Restoran çalışanın “Beni ağlattı” deyip ifşa ettiği Yalın’dan ilk açıklama geldi!

Bir YouTube programına katılan genç kadın, "En nefret ettiğiniz ünlü kim?" sorusuna verdiği yanıtla tüm dikkatleri üzerine topladı. Çalıştığı restorana müşteri olarak gelen Yalın ile anısını anlatan kadın, "Beni ağlattı" deyip büyük bir hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Sosyal medyada büyük ses getiren olayın ardından gözlerin çevrildiği Yalın'dan ise açıklama geldi. İşte olayın detayları ve Yalın'ın açıklaması...

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 16:41 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 16:41
Restoran çalışanın Beni ağlattı deyip ifşa ettiği Yalın’dan ilk açıklama geldi!

YouTube'da yayınlanan bir programa katılan genç kadının ünlü şarkıcı Yalın hakkında söyledikleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

Restoran çalışanın Beni ağlattı deyip ifşa ettiği Yalın’dan ilk açıklama geldi!

Ünlü şarkıcı Yalın ile yaşadığı bir olaydan bahseden kadın, "Beni ağlattı" deyip büyük bir hayal kırıklığına uğradığını söyledi: "3 yıl önce bütün kızların ve bütün çiftlerin bayıldığı çok ünlü bir popçu, benim çalıştığım yere geldi.

Restoran çalışanın Beni ağlattı deyip ifşa ettiği Yalın’dan ilk açıklama geldi!

Ben çok lüks bir restoranda karşılamada çalışıyordum. Bütün masalar boştu çünkü akşam servisine hazırlanıyorduk, saat 5'te kendisi bir anda teknesiyle gelip 'Hadi oturacağım' falan dedi, hiç haber vermeden.

Restoran çalışanın Beni ağlattı deyip ifşa ettiği Yalın’dan ilk açıklama geldi!

Ben de aşırı heyecanlandım, onu çok sevdiğim için. 'Özür dilerim hemen size bir yer bulacağım' demeye kalmadan bana, 'Sen nasıl bana yer bulamıyorsun? Her yer bomboş ben görmüyor muyum! Müdürünü çağır bana' diye deli gibi bağırmaya başladı.

Restoran çalışanın Beni ağlattı deyip ifşa ettiği Yalın’dan ilk açıklama geldi!

"MÜDÜRÜMÜN YANINDA BENİ AZARLADI"

Müdürümün yanında beni azarladı, sonra bir yere oturdu garsona da beni azarladı. Çok lüks ithal bir maden suyu markası var ya 'O yok mu burada?' diye bağırmaya başladı. Biz de olmadığını söyledik.

Restoran çalışanın Beni ağlattı deyip ifşa ettiği Yalın’dan ilk açıklama geldi!

'Bu kadar lüks bir yerde nasıl olmaz!' diye tekrar bağırmaya başladı, ben de ağladım. Çok üzüldüm, çok seviyordum onu çünkü. Kahramanınızla tanışmayın demişler ya, öyle bir hikaye"

Restoran çalışanın Beni ağlattı deyip ifşa ettiği Yalın’dan ilk açıklama geldi!

Anısını anlatan kadın sözlerini tamamlamasının ardından o popçunun Yalın olduğunu söyledi.

Restoran çalışanın Beni ağlattı deyip ifşa ettiği Yalın’dan ilk açıklama geldi!

YALIN'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medyada büyük ses getiren olayın ardından gözlerin çevrildiği Yalın'dan ise açıklama geldi.

Restoran çalışanın Beni ağlattı deyip ifşa ettiği Yalın’dan ilk açıklama geldi!

Instagram hesabının hikaye kısmında açıklamada bulunan Yalın, şu ifadeleri kullandı: "Sosyal medyada benimle ilgili paylaşıla hikaye tamamen gerçek dışıdır.

Restoran çalışanın Beni ağlattı deyip ifşa ettiği Yalın’dan ilk açıklama geldi!

Hayatım boyunca herkese karşı saygılı olmaya özen gösterdim. Eğer istemeden birini kırmışsam da hemen özür dilerim.

Restoran çalışanın Beni ağlattı deyip ifşa ettiği Yalın’dan ilk açıklama geldi!

Keşke sosyal medyada karşılaştığımız bilgileri paylaşmadan önce doğruluğunu sorgulasak ve kalp kırmasak"

Restoran çalışanın Beni ağlattı deyip ifşa ettiği Yalın’dan ilk açıklama geldi!

İşte Yalın'ın o paylaşımı...