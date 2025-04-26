Şeyma Subaşı Brezilyalı erkek arkadaşını yere göğe sığdıramadı: Sevgilim taşın ötesi!

Acun Ilıcalı ile birlikteliğinden Melisa Ilıcalı adında bir kızı olan Şeyma Subaşı, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra açıklamalarıyla da gündem olmuştu.
Özellikle Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile 5 ay süren evliliğiyle ilgili söyledikleriyle uzun süre gündemde kalan Subaşı, daha sonra Marlon Teixeira ile ayrıldığı yönündeki iddialarla çok konuşulmuştu.
YouTube'da soru cevap yapan Subaşı'nın "Hayatımın aşkı" model sevgilisi Marlon Teixeira ile aşklarına tam gaz devam ettiği ortaya çıktı.
Şeyma Subaşı, söz konusu programda sevgilisini paylaştığı ilk fotoğrafla ilgili açıklama yaptı.
Kendi çalıştı da vücudu öyle oldu da değil... Galiba öyle doğdu bu çocuk. Ben aramadım o kendi geldi. Bizde de vücut kötü değil. Arkadaşlar, sevgilim taşın ötesi"
"HUZUR İÇERİSİNDE ÖLEBİLİRİM"
Subaşı, Subaşı, başka bir YouTube programında yeni aşkı Marlon Teixeira ile ilgili şunları söylemişti: "Bir diğer bombayı patlatacaksam eğer hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi. O yüzden huzur içerisinde ölebilirim. Brezilyalı kendisi."
Evliliğe artık inanmadığını belirten Şeyma Subaşı, duygularını şu şekilde ifade etmişti: "Evlilik olaylarına inanmıyorum. Ruhum evli. O kişiyle evliyim ve öyle hissediyorum. Bu yüzden artık huzurluyum."