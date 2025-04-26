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Şeyma Subaşı Brezilyalı erkek arkadaşını yere göğe sığdıramadı: Sevgilim taşın ötesi!

Acun Ilıcalı ile birlikteliğinden Melisa Ilıcalı adında bir kızı olan Şeyma Subaşı, Brezilyalı model Marlon Teixeira ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçen haftalarda Subaşı, Brezilyalı sevgilisiyle ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Youtube kanalında takipçileriyle soru cevap yapan Şeyma Subaşı, sevgilisi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü isim, sevgilisini yere göğe sığdıramadı.

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Giriş Tarihi :26 Nisan 2025 , 11:36 Güncelleme Tarihi :26 Nisan 2025 , 11:36
Şeyma Subaşı Brezilyalı erkek arkadaşını yere göğe sığdıramadı: Sevgilim taşın ötesi!

Acun Ilıcalı ile birlikteliğinden Melisa Ilıcalı adında bir kızı olan Şeyma Subaşı, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra açıklamalarıyla da gündem olmuştu.

Şeyma Subaşı Brezilyalı erkek arkadaşını yere göğe sığdıramadı: Sevgilim taşın ötesi!

Özellikle Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile 5 ay süren evliliğiyle ilgili söyledikleriyle uzun süre gündemde kalan Subaşı, daha sonra Marlon Teixeira ile ayrıldığı yönündeki iddialarla çok konuşulmuştu.

Şeyma Subaşı Brezilyalı erkek arkadaşını yere göğe sığdıramadı: Sevgilim taşın ötesi!

YouTube'da soru cevap yapan Subaşı'nın "Hayatımın aşkı" model sevgilisi Marlon Teixeira ile aşklarına tam gaz devam ettiği ortaya çıktı.

Şeyma Subaşı Brezilyalı erkek arkadaşını yere göğe sığdıramadı: Sevgilim taşın ötesi!

Şeyma Subaşı, söz konusu programda sevgilisini paylaştığı ilk fotoğrafla ilgili açıklama yaptı.

Şeyma Subaşı Brezilyalı erkek arkadaşını yere göğe sığdıramadı: Sevgilim taşın ötesi!

Sevgilisini yere göğe sığdıramayan Subaşı, erkek arkadaşıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Erkek arkadaşım Brezilyalı. Beğenilmeyecek gibi değil.

Şeyma Subaşı Brezilyalı erkek arkadaşını yere göğe sığdıramadı: Sevgilim taşın ötesi!

Kendi çalıştı da vücudu öyle oldu da değil... Galiba öyle doğdu bu çocuk. Ben aramadım o kendi geldi. Bizde de vücut kötü değil. Arkadaşlar, sevgilim taşın ötesi"

Şeyma Subaşı Brezilyalı erkek arkadaşını yere göğe sığdıramadı: Sevgilim taşın ötesi!

"HUZUR İÇERİSİNDE ÖLEBİLİRİM"

Subaşı, Subaşı, başka bir YouTube programında yeni aşkı Marlon Teixeira ile ilgili şunları söylemişti: "Bir diğer bombayı patlatacaksam eğer hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi. O yüzden huzur içerisinde ölebilirim. Brezilyalı kendisi."

Şeyma Subaşı Brezilyalı erkek arkadaşını yere göğe sığdıramadı: Sevgilim taşın ötesi!

Evliliğe artık inanmadığını belirten Şeyma Subaşı, duygularını şu şekilde ifade etmişti: "Evlilik olaylarına inanmıyorum. Ruhum evli. O kişiyle evliyim ve öyle hissediyorum. Bu yüzden artık huzurluyum."

Şeyma Subaşı Brezilyalı erkek arkadaşını yere göğe sığdıramadı: Sevgilim taşın ötesi!

İşte Şeyma Subaşı'nınm sevgilisi...

Şeyma Subaşı Brezilyalı erkek arkadaşını yere göğe sığdıramadı: Sevgilim taşın ötesi!

Şeyma Subaşı'nınm sevgilisi Marlon Teixeira

Şeyma Subaşı Brezilyalı erkek arkadaşını yere göğe sığdıramadı: Sevgilim taşın ötesi!

Şeyma Subaşı'nınm sevgilisi Marlon Teixeira