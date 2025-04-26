Şeyma Subaşı Brezilyalı erkek arkadaşını yere göğe sığdıramadı: Sevgilim taşın ötesi!

Kendi çalıştı da vücudu öyle oldu da değil... Galiba öyle doğdu bu çocuk. Ben aramadım o kendi geldi. Bizde de vücut kötü değil. Arkadaşlar, sevgilim taşın ötesi"

"HUZUR İÇERİSİNDE ÖLEBİLİRİM" Subaşı, Subaşı, başka bir YouTube programında yeni aşkı Marlon Teixeira ile ilgili şunları söylemişti: "Bir diğer bombayı patlatacaksam eğer hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi. O yüzden huzur içerisinde ölebilirim. Brezilyalı kendisi."

Evliliğe artık inanmadığını belirten Şeyma Subaşı, duygularını şu şekilde ifade etmişti: "Evlilik olaylarına inanmıyorum. Ruhum evli. O kişiyle evliyim ve öyle hissediyorum. Bu yüzden artık huzurluyum."

İşte Şeyma Subaşı'nınm sevgilisi...