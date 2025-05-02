Gizem Karaca’dan Hazal Subaşı’nın doğum gününe özel esprili paylaşım: Gigi ve Kendall’ı kıskaçlık krizine sokan fotoğrafımız...

Kemal Ekmekçi ile 2017 senesinde evlenen Gizem Karaca, geçen aylarda hamile olduğunu duyurdu. Şimdilerde anne olmak için gün sayan Gizem Karaca, sosyal medya hesabında karnı burnunda pozlarına sık sık yer verdi.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, bu kez bambaşka paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıktı.

Ünlü oyuncu, meslektaşı ve sıkı dostu Hazal Subaşı'nın doğum gününe özel paylaşımlarda bulundu. Karaca, ilk olarak Hazal Subaşı ile fotoğraflarını bir araya getirdiği bir paylaşımda bulundu.

Oyuncu, şu sözlerle arkadaşının yeni yaşını kutladı: "Büyüdük be. Doğum günün kutlu olsun beybim, nice mutlu, güzel yaşlara. Bu sene teyze oluyorsun nasıl hissediyorsun"