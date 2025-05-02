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Gizem Karaca’dan Hazal Subaşı’nın doğum gününe özel esprili paylaşım: Gigi ve Kendall’ı kıskaçlık krizine sokan fotoğrafımız...

Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdüren ve şimdilerde anne olmak için gün sayan oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya hesabında meslektaşı ve sıkı dostu Hazal Subaşı'nın doğum gününe özel paylaşımlarda bulundu. Art arda paylaşım yapan Karaca'nın Subaşı ile yayınladığı bir fotoğrafı ise dikkat çekti. Ünlü oyuncunun "Gigi ve Kendall'ı kıskaçlık krizine sokan fotoğrafımız" notunu düştüğü kare kısa sürede gündem oldu. İşte denizde kameralara yansıyan ikilini o karesi...

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 13:10 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 13:10
Gizem Karaca’dan Hazal Subaşı’nın doğum gününe özel esprili paylaşım: Gigi ve Kendall’ı kıskaçlık krizine sokan fotoğrafımız...

Kemal Ekmekçi ile 2017 senesinde evlenen Gizem Karaca, geçen aylarda hamile olduğunu duyurdu. Şimdilerde anne olmak için gün sayan Gizem Karaca, sosyal medya hesabında karnı burnunda pozlarına sık sık yer verdi.

Gizem Karaca’dan Hazal Subaşı’nın doğum gününe özel esprili paylaşım: Gigi ve Kendall’ı kıskaçlık krizine sokan fotoğrafımız...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, bu kez bambaşka paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıktı.

Gizem Karaca’dan Hazal Subaşı’nın doğum gününe özel esprili paylaşım: Gigi ve Kendall’ı kıskaçlık krizine sokan fotoğrafımız...

Ünlü oyuncu, meslektaşı ve sıkı dostu Hazal Subaşı'nın doğum gününe özel paylaşımlarda bulundu. Karaca, ilk olarak Hazal Subaşı ile fotoğraflarını bir araya getirdiği bir paylaşımda bulundu.

Gizem Karaca’dan Hazal Subaşı’nın doğum gününe özel esprili paylaşım: Gigi ve Kendall’ı kıskaçlık krizine sokan fotoğrafımız...

Oyuncu, şu sözlerle arkadaşının yeni yaşını kutladı: "Büyüdük be. Doğum günün kutlu olsun beybim, nice mutlu, güzel yaşlara. Bu sene teyze oluyorsun nasıl hissediyorsun"

Gizem Karaca’dan Hazal Subaşı’nın doğum gününe özel esprili paylaşım: Gigi ve Kendall’ı kıskaçlık krizine sokan fotoğrafımız...

Daha sonra yeni bir paylaşımda daha bulunan Karaca, Hazal Subaşı ile denizdeyken kameralara yansıyan görüntüsünü yayınladı.

Gizem Karaca’dan Hazal Subaşı’nın doğum gününe özel esprili paylaşım: Gigi ve Kendall’ı kıskaçlık krizine sokan fotoğrafımız...

Ünlü oyuncu paylaşımına esprili bir not düşmeyi de ihmal etmedi. Karaca, "Bu da Gigi (Hadid) ve Kandall'ı (Jenner) kıskançlık krizine sokan magazin fotoğrafımız. Parmağımla parlak geleceğimizi işaret ediyorum"

Gizem Karaca’dan Hazal Subaşı’nın doğum gününe özel esprili paylaşım: Gigi ve Kendall’ı kıskaçlık krizine sokan fotoğrafımız...

Söz konusu paylaşım kısa sürede gündem olurken Gizem Karaca ile Hazla Subaşı'nın makyajsız doğal halleri de dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncuların hayranları, ikilinin doğal hallerine tam not verdi.

Gizem Karaca’dan Hazal Subaşı’nın doğum gününe özel esprili paylaşım: Gigi ve Kendall’ı kıskaçlık krizine sokan fotoğrafımız...

İşte o kare...

Gizem Karaca’dan Hazal Subaşı’nın doğum gününe özel esprili paylaşım: Gigi ve Kendall’ı kıskaçlık krizine sokan fotoğrafımız...

ÜNLÜLERİN MAKYAJSIZ HALLERİ

Gizem Karaca'nın paylaşımının ardından ünlü isimlerin makyajsız halleri de merak konusu oldu. İşte ünlülerin doğal halleri...

Gizem Karaca’dan Hazal Subaşı’nın doğum gününe özel esprili paylaşım: Gigi ve Kendall’ı kıskaçlık krizine sokan fotoğrafımız...

Pınar Deniz

Gizem Karaca’dan Hazal Subaşı’nın doğum gününe özel esprili paylaşım: Gigi ve Kendall’ı kıskaçlık krizine sokan fotoğrafımız...

Pınar Deniz

Gizem Karaca’dan Hazal Subaşı’nın doğum gününe özel esprili paylaşım: Gigi ve Kendall’ı kıskaçlık krizine sokan fotoğrafımız...

Seda Bakan

Gizem Karaca’dan Hazal Subaşı’nın doğum gününe özel esprili paylaşım: Gigi ve Kendall’ı kıskaçlık krizine sokan fotoğrafımız...

Seda Bakan

Gizem Karaca’dan Hazal Subaşı’nın doğum gününe özel esprili paylaşım: Gigi ve Kendall’ı kıskaçlık krizine sokan fotoğrafımız...

Ceren Benderlioğlu

Gizem Karaca’dan Hazal Subaşı’nın doğum gününe özel esprili paylaşım: Gigi ve Kendall’ı kıskaçlık krizine sokan fotoğrafımız...

Ceren Benderlioğlu

Gizem Karaca’dan Hazal Subaşı’nın doğum gününe özel esprili paylaşım: Gigi ve Kendall’ı kıskaçlık krizine sokan fotoğrafımız...

Demet Özdemir

Gizem Karaca’dan Hazal Subaşı’nın doğum gününe özel esprili paylaşım: Gigi ve Kendall’ı kıskaçlık krizine sokan fotoğrafımız...

Demet Özdemir

Gizem Karaca’dan Hazal Subaşı’nın doğum gününe özel esprili paylaşım: Gigi ve Kendall’ı kıskaçlık krizine sokan fotoğrafımız...

Hadise

Gizem Karaca’dan Hazal Subaşı’nın doğum gününe özel esprili paylaşım: Gigi ve Kendall’ı kıskaçlık krizine sokan fotoğrafımız...

Hadise

Gizem Karaca’dan Hazal Subaşı’nın doğum gününe özel esprili paylaşım: Gigi ve Kendall’ı kıskaçlık krizine sokan fotoğrafımız...

Hadise

Gizem Karaca’dan Hazal Subaşı’nın doğum gününe özel esprili paylaşım: Gigi ve Kendall’ı kıskaçlık krizine sokan fotoğrafımız...

Burcu Biricik

Gizem Karaca’dan Hazal Subaşı’nın doğum gününe özel esprili paylaşım: Gigi ve Kendall’ı kıskaçlık krizine sokan fotoğrafımız...

Burcu Biricik

Gizem Karaca’dan Hazal Subaşı’nın doğum gününe özel esprili paylaşım: Gigi ve Kendall’ı kıskaçlık krizine sokan fotoğrafımız...

Yasemin Allen

Gizem Karaca’dan Hazal Subaşı’nın doğum gününe özel esprili paylaşım: Gigi ve Kendall’ı kıskaçlık krizine sokan fotoğrafımız...

Yasemin Allen