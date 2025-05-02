Arka Sokaklar’ın Gökçe Komiser’i Yasemin Allen bakın aslen nereli çıktı!

Ünlü oyuncu Yasemin Allen, Arka Sokaklar dizisine Komiser karakteriyle dahil oldu. Bunun üzerine Allen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Henüz 3 aylıkken Türkiye'ye gelen ve 11 yaşında annesiyle birlikte Avustralya'ya yerleşen Allen'in özellikle memleketi merak konusu oldu.
18 yaşında Türkiye'ye dönen oyuncu hakkında en çok "Yasemin Kay Allen aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.
İşte Yasemin Allen başta olmak üzere ünlülerin memleketleri...
YASEMİN ALLEN
Yasemin Kay Allen, 10 Temmuz 1989'da, İngiliz Dudley Allen ile İngiliz asıllı Türk vatandaşı oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'nun (Sonja Eady) kızı olarak Londra'da doğdu.