Arka Sokaklar’ın Gökçe Komiser’i Yasemin Allen bakın aslen nereli çıktı!

Ünlü oyuncu Yasemin Allen , Arka Sokaklar dizisine Komiser karakteriyle dahil oldu. Bunun üzerine Allen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Henüz 3 aylıkken Türkiye'ye gelen ve 11 yaşında annesiyle birlikte Avustralya'ya yerleşen Allen'in özellikle memleketi merak konusu oldu.