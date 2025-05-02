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Arka Sokaklar’ın Gökçe Komiser’i Yasemin Allen bakın aslen nereli çıktı!

Arka Sokaklar dizisine Gökçe Komiser karakteriyle dahil olan ünlü oyuncu Yasemin Allen, yeni bölüm öncesi gündeme geldi. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun kızı olan Allen'in özellikle memleketi merak konusu oldu. 3 aylıkken Türkiye'ye gelen ünlü oyuncu bakın aslen nereliymiş...

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 16:09 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 16:09
Arka Sokaklar’ın Gökçe Komiser’i Yasemin Allen bakın aslen nereli çıktı!

Ünlü oyuncu Yasemin Allen, Arka Sokaklar dizisine Komiser karakteriyle dahil oldu. Bunun üzerine Allen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Arka Sokaklar’ın Gökçe Komiser’i Yasemin Allen bakın aslen nereli çıktı!

Henüz 3 aylıkken Türkiye'ye gelen ve 11 yaşında annesiyle birlikte Avustralya'ya yerleşen Allen'in özellikle memleketi merak konusu oldu.

Arka Sokaklar’ın Gökçe Komiser’i Yasemin Allen bakın aslen nereli çıktı!

18 yaşında Türkiye'ye dönen oyuncu hakkında en çok "Yasemin Kay Allen aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Arka Sokaklar’ın Gökçe Komiser’i Yasemin Allen bakın aslen nereli çıktı!

İşte Yasemin Allen başta olmak üzere ünlülerin memleketleri...

Arka Sokaklar’ın Gökçe Komiser’i Yasemin Allen bakın aslen nereli çıktı!

YASEMİN ALLEN

Yasemin Kay Allen, 10 Temmuz 1989'da, İngiliz Dudley Allen ile İngiliz asıllı Türk vatandaşı oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'nun (Sonja Eady) kızı olarak Londra'da doğdu.

Arka Sokaklar’ın Gökçe Komiser’i Yasemin Allen bakın aslen nereli çıktı!

ZAFER ERGİN

Ankara

Arka Sokaklar’ın Gökçe Komiser’i Yasemin Allen bakın aslen nereli çıktı!

BURCU ÖZBERK

Eskişehir

Arka Sokaklar’ın Gökçe Komiser’i Yasemin Allen bakın aslen nereli çıktı!

DEMET ÖZDEMİR

Kocaeli

Arka Sokaklar’ın Gökçe Komiser’i Yasemin Allen bakın aslen nereli çıktı!

BENSU SORAL

Bursa

Arka Sokaklar’ın Gökçe Komiser’i Yasemin Allen bakın aslen nereli çıktı!

SERENAY SARIKAYA

Ankara

Arka Sokaklar’ın Gökçe Komiser’i Yasemin Allen bakın aslen nereli çıktı!

EBRU ŞAHİN

Antalya

Arka Sokaklar’ın Gökçe Komiser’i Yasemin Allen bakın aslen nereli çıktı!

OKTAY KAYNARCA

Malatya

Arka Sokaklar’ın Gökçe Komiser’i Yasemin Allen bakın aslen nereli çıktı!

ONUR TUNA

Çanakkale

Arka Sokaklar’ın Gökçe Komiser’i Yasemin Allen bakın aslen nereli çıktı!

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

Arka Sokaklar’ın Gökçe Komiser’i Yasemin Allen bakın aslen nereli çıktı!

BURAK ÖZÇİVİT

İstanbul doğumlu olan Burak Özçivit aslen Gazianteplidir.

Arka Sokaklar’ın Gökçe Komiser’i Yasemin Allen bakın aslen nereli çıktı!

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

İzmir

Arka Sokaklar’ın Gökçe Komiser’i Yasemin Allen bakın aslen nereli çıktı!

TAMER KARADAĞLI

Ankara doğumlu Karadağlı aslen Azeri kökenli Kars Sarıkamışlıdır.

Arka Sokaklar’ın Gökçe Komiser’i Yasemin Allen bakın aslen nereli çıktı!

TANER ÖLMEZ

Tunceli

Arka Sokaklar’ın Gökçe Komiser’i Yasemin Allen bakın aslen nereli çıktı!

ÜNAL GÜREL

Sakarya

Arka Sokaklar’ın Gökçe Komiser’i Yasemin Allen bakın aslen nereli çıktı!

ALİŞAN

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin Şişhane semtinde dünyaya gelen Alişan aslen Bingöllüdür.

Arka Sokaklar’ın Gökçe Komiser’i Yasemin Allen bakın aslen nereli çıktı!

NUSRET GÖKÇE

Erzurum

Arka Sokaklar’ın Gökçe Komiser’i Yasemin Allen bakın aslen nereli çıktı!

AKIN AKINÖZÜ

Ankara

Arka Sokaklar’ın Gökçe Komiser’i Yasemin Allen bakın aslen nereli çıktı!

ÖZCAN DENİZ

Ankara

Arka Sokaklar’ın Gökçe Komiser’i Yasemin Allen bakın aslen nereli çıktı!

OZAN AKBABA

Kars

Arka Sokaklar’ın Gökçe Komiser’i Yasemin Allen bakın aslen nereli çıktı!

YUNUS EMRE YILDIRIMER

Siirt