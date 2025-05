YENİMAHALLE BELEDİYESİ İHALE İLANI

1 – Yenimahalle İlçesi sınırları içerisinde, 2872 sayılı Çevre Kanununun 8,11 ve 12. Maddeleri ile 29.06.2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. ve 8. Maddelerine dayanılarak Sıfır Atık Yönetmeliği ve Atık Yönetimi Yönetmeliği gereği Tekstil Atıklarının Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi işinin, 2886 sayılı yasanın 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale neticesinde 36 aylığına kiraya verilecektir.

- İhale 29/05/2025 Perşembe Günü saat 14:10 de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

- İhale konusu kiralama işinin 36 aylık muhammen kira bedeli 6.469.539,60 - TL + KDV olup, Söz konusu iş için teklif edilen 3 yıllık tutar sözleşmenin başlayacağı tarihten itibaren bir yıl içerisinde aylık eşit taksitler olarak ödenecektir. Ödemeler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün ilgili hesabına yapılacak ve dekontlar idareye aynı gün teslim edilecektir.

- İhale konusu kiralama işinin geçici teminat bedeli, 36 aylık muhammen bedelin % 3'ü tutarındaki 194.086,18 TL dir.( 2886 sayılı D.İ.K. in 26. maddesine göre Tedavüldeki Türk Parası ya da Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.) - İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:

Gerçek Kişiler İçin:

a. T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden nüfus cüzdan sureti,

b. Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti,

c. Gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise teklifte bulunacak kimselere ait vekâletnameler,

d. İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş imza beyannamesi,

Tüzel Kişiler İçin

a. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya onaylı sureti,

b. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi ve/veya bu hususları tevsik eden belgeler,

c. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri,

d. Tüzel kişi adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri,

Ortak Girişim Olması Halinde

a. Ortak girişim beyannamesi,

b. Ortak girişimi oluşturan kişilerin her birine ait yukarıda gerçek ve tüzel kişiler için belirtilen belgelerin aslı veya onaylı suretleri,

c. Ortak girişim adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselere ait vekâletname belgelerinin ibraz edilmesi zorunludur.

Diğer Hususlar

a. İsteklilerin tebligat için adres, irtibat için telefon numarası ve elektronik posta adresi bildirmesi,

b. İsteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun olarak geçici teminat vermeleri,

c. İsteklilerin şartname bedelini yatırdıklarına dair makbuzun aslını sunmaları,

d. 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre 2 (iki) yıl yasaklı olmadığına dair taahhütname ile Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olunmadığına ilişkin belge sunulması,

e. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış, 20 01 10 ve 20 01 11 atık kodlu, Tehlikesiz Atıklar Toplama ve Ayırma konulu Çevre İzin ve Lisans Belgesi sunulması, (Lisans tarihleri ihale gününde geçerli olacaktır. Geçici faaliyet belgesine sahip olup ihale tarihine kadar Çevre İzin ve Lisans Belgesi alamayanlar ihaleye katılamaz.)

f. İhaleye katılacakların Yenimahalle Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü'nden alınacak Belediyemizle daha önce borcu olmadığı veya icra takibi dosyası bulunmadığına dair belge.

g. İhaleye katılacakların Yenimahalle Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınacak belediyemize vergi borcu olmadığına dair belge,

h. İhaleye katılacakların Yenimahalle Belediye Başkanlığı, Hukuk İşleri Müdürlüğü'nden alınacak belediyemizle daha önce icralık ve benzeri hukuki bir süreç yaşamadığına dair belge,

ı.Tekstil atığı toplama hizmeti için ilgili ihale tarihinden geriye doğru güncel TÜIK kayıtlarına göre 500.000 ve üzeri nüfusa sahip 2 tane Belediye ile çalıştığını gösteren Iş Deneyim Belgesi sunulması gerekmektedir.

i. 2886 sayılı Devlet lhale Kanunu'nun 6. maddesinde yazılı şahıslar ile ihalelere katılmaktan yasaklı kişiler gerek doğrudan veya bir vekili aracılığı ile ihaleye giremezler. Bu hükümlere aykırı hareket edenler ihale üzerinde kalsa bile ihale fesih edilerek yatırılan teminat gelir kaydedilir.

j. İhale ilan tarihinden sonra Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan temin edilecek belgeler.

k. Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

l .Müracaat Belgelerinin Verilmesi : Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00'ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

m.Geçici Teminat tutarının en geç ihale günü Saat: 12.00 ' ye kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması gerekmektedir.

n.İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Yenimahalle Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü İhale Servisinden 1.000,00 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.

(Adresimiz:Macun Mah. 201 Cad. No:1 Yenimahalle / ANKARA)

Basın No: ILN02218309 #ilan.gov.tr