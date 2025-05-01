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Devrim Özkan’ı çabuk unuttu! Lucas Torreira yeni sevgilisiyle görüntülendi!

Devrim Özkan ile yaşadığı bir dargın bir barışık aşkla sık sık gündem olan Galatasaraylı Lucas Torreira, geçen aylarda ünlü oyuncuyla ilişkilerini sonlandırmıştı. Ayrılık sonrası ünlü futbolcunun adı sosyal medya fenomeni Duygu German ile anılmıştı. Ancak aşk iddiaları kısa bir süre içinde yalanlanmıştı. Lucas Torreira bu kez başka bir güzelle kameralara yansıdı.

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 09:03 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 09:03
Devrim Özkan’ı çabuk unuttu! Lucas Torreira yeni sevgilisiyle görüntülendi!

Galatasaraylı Lucas Torreira, oyuncu Devrim Özkan ile yaşadığı bir dargın bir barışık aşkla sık sık gündem olmuştu. Evlilik haberi beklenen çift, geçen aylarda sürpriz bir şekilde ilişkilerini sonlandırmıştı.

Devrim Özkan’ı çabuk unuttu! Lucas Torreira yeni sevgilisiyle görüntülendi!

Özkan ile yollarını ayıran Lucas Torreira ilerleyen günlerde bir kez daha aşk haberleriyle gündeme gelmişti.

Devrim Özkan’ı çabuk unuttu! Lucas Torreira yeni sevgilisiyle görüntülendi!

Yıldız futbolcu Torreira'nın sosyal medya fenomeni Duygu German ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Ancak German iddiaları yalanlamıştı.

Devrim Özkan’ı çabuk unuttu! Lucas Torreira yeni sevgilisiyle görüntülendi!

Ünlü futbolcu, önceki Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Snob Magazin'de yer alan haberde; Lucaz Torriera'nın Nişantaşı'na birlikte geldiği kadının sevgilisi olduğu iddia edildi.

Devrim Özkan’ı çabuk unuttu! Lucas Torreira yeni sevgilisiyle görüntülendi!

Bir restoranda yemek yiyen ikili, çıkışta gazetecileri görünce şaşırdı. Çift, basın mensuplarını görünce birbirinden uzaklaştı.

Devrim Özkan’ı çabuk unuttu! Lucas Torreira yeni sevgilisiyle görüntülendi!

İşte Lucas Torreira'nın sevgilisi olduğu iddia edilen gizemli güzel...

Devrim Özkan’ı çabuk unuttu! Lucas Torreira yeni sevgilisiyle görüntülendi!

"İLİŞKİMİZ SONA ERDİ"

Geçtiğimiz aylarda Devrim Özkan, muhabirlerin ayrılıkla ilgili sorularını yanıtsız bırakmayarak konuyu netleştirdi. Güzel oyuncu, "İlişkimiz sona erdi, bunu doğrulayabilirim. Hayat devam ediyor, artık herkes kendi yoluna bakıyor" cümlelerini kullanmıştı.