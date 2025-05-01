Devrim Özkan’ı çabuk unuttu! Lucas Torreira yeni sevgilisiyle görüntülendi!

Galatasaraylı Lucas Torreira, oyuncu Devrim Özkan ile yaşadığı bir dargın bir barışık aşkla sık sık gündem olmuştu. Evlilik haberi beklenen çift, geçen aylarda sürpriz bir şekilde ilişkilerini sonlandırmıştı.

Özkan ile yollarını ayıran Lucas Torreira ilerleyen günlerde bir kez daha aşk haberleriyle gündeme gelmişti.

Yıldız futbolcu Torreira'nın sosyal medya fenomeni Duygu German ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Ancak German iddiaları yalanlamıştı.

Ünlü futbolcu, önceki Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Snob Magazin'de yer alan haberde; Lucaz Torriera'nın Nişantaşı'na birlikte geldiği kadının sevgilisi olduğu iddia edildi.