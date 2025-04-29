Mauro Icardi ile olaylı bir şekilde boşanan Wanda Nara yalnızlığı seçti: L-Gante ile ayrıldı!

Mauro Icardi ile olaylı bir şekilde evliliğini sonlandıran Wanda Nara, bu süreçte sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. Nara, Icardi ile yaşadığı gerginliğin yanı sıra kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi L-Gante'yle de adından söz ettirdi.
Aşk hayatındaki iniş çıkışlarla adından sıkça söz ettiren Wanda Nara, Arjantinli rapçi sevgilisi L-Gante ile yeniden ayrıldı.
Çalkantılı ilişkileriyle gündemden düşmeyen çift, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
L-Gante'den ayrılan Wanda Nara'dan dikkat çeken bir paylaşım da geldi. Brezilya'da olduğunu belirten Wanda Nara, bir fotoğrafını paylaşarak "Hiçbir şey için bir erkeğe ihtiyacım yok" dedi.
Gece olduğunda ve yılan kolyemi çıkarmak istediğim zamanlar dışında hiçbir şey için bir erkeğe ihtiyacım yok"
NE OLMUŞTU?
L-Gante ile sürdürdüğü bir dargın bir barışık ilişkisiyle sık sık gündemde yer alan Nara, geçtiğimiz aylarda; "Çocuklarımın bana ihtiyacı var" diyerek genç sevgilisinden ayrılmıştı.
Nara, ayrılığın ardından sosyal medya hesabında Mauro Icardi ile olan eski fotoğraflarını arşivden çıkarmış ve futbolcuyu tekrar takibe almıştı.