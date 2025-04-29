Mauro Icardi ile olaylı bir şekilde boşanan Wanda Nara yalnızlığı seçti: L-Gante ile ayrıldı!

Mauro Icardi ile olaylı bir şekilde evliliğini sonlandıran Wanda Nara, bu süreçte sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. Nara, Icardi ile yaşadığı gerginliğin yanı sıra kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi L-Gante'yle de adından söz ettirdi.

Aşk hayatındaki iniş çıkışlarla adından sıkça söz ettiren Wanda Nara, Arjantinli rapçi sevgilisi L-Gante ile yeniden ayrıldı.

Çalkantılı ilişkileriyle gündemden düşmeyen çift, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

L-Gante'den ayrılan Wanda Nara'dan dikkat çeken bir paylaşım da geldi. Brezilya'da olduğunu belirten Wanda Nara, bir fotoğrafını paylaşarak "Hiçbir şey için bir erkeğe ihtiyacım yok" dedi.