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Mauro Icardi ile olaylı bir şekilde boşanan Wanda Nara yalnızlığı seçti: L-Gante ile ayrıldı!

Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile olaylı bir şekilde evliliğini sonlandıran Wanda Nara, kendisinden yaşça küçük rapçi L-Gante ile aşk yaşıyordu. Bir dargın bir barışık ilişkileri devam çift, bir kez daha yollarını ayırdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 09:20 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 09:20
Mauro Icardi ile olaylı bir şekilde boşanan Wanda Nara yalnızlığı seçti: L-Gante ile ayrıldı!

Mauro Icardi ile olaylı bir şekilde evliliğini sonlandıran Wanda Nara, bu süreçte sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. Nara, Icardi ile yaşadığı gerginliğin yanı sıra kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi L-Gante'yle de adından söz ettirdi.

Mauro Icardi ile olaylı bir şekilde boşanan Wanda Nara yalnızlığı seçti: L-Gante ile ayrıldı!

Aşk hayatındaki iniş çıkışlarla adından sıkça söz ettiren Wanda Nara, Arjantinli rapçi sevgilisi L-Gante ile yeniden ayrıldı.

Mauro Icardi ile olaylı bir şekilde boşanan Wanda Nara yalnızlığı seçti: L-Gante ile ayrıldı!

Çalkantılı ilişkileriyle gündemden düşmeyen çift, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Mauro Icardi ile olaylı bir şekilde boşanan Wanda Nara yalnızlığı seçti: L-Gante ile ayrıldı!

L-Gante'den ayrılan Wanda Nara'dan dikkat çeken bir paylaşım da geldi. Brezilya'da olduğunu belirten Wanda Nara, bir fotoğrafını paylaşarak "Hiçbir şey için bir erkeğe ihtiyacım yok" dedi.

Mauro Icardi ile olaylı bir şekilde boşanan Wanda Nara yalnızlığı seçti: L-Gante ile ayrıldı!

Nara, paylaşımına şu notu ekledi: "Yeni bir hit'im var! Merhaba Pazartesi... Pazartesi günü antrenman yaptım, beni izleyin. Brezilya'dan kötü kız olarak çok mutluyum; geliyorum ve bir sonrakini çekiyorum.

Mauro Icardi ile olaylı bir şekilde boşanan Wanda Nara yalnızlığı seçti: L-Gante ile ayrıldı!

Gece olduğunda ve yılan kolyemi çıkarmak istediğim zamanlar dışında hiçbir şey için bir erkeğe ihtiyacım yok"

Mauro Icardi ile olaylı bir şekilde boşanan Wanda Nara yalnızlığı seçti: L-Gante ile ayrıldı!

NE OLMUŞTU?

L-Gante ile sürdürdüğü bir dargın bir barışık ilişkisiyle sık sık gündemde yer alan Nara, geçtiğimiz aylarda; "Çocuklarımın bana ihtiyacı var" diyerek genç sevgilisinden ayrılmıştı.

Mauro Icardi ile olaylı bir şekilde boşanan Wanda Nara yalnızlığı seçti: L-Gante ile ayrıldı!

Nara, ayrılığın ardından sosyal medya hesabında Mauro Icardi ile olan eski fotoğraflarını arşivden çıkarmış ve futbolcuyu tekrar takibe almıştı.

Mauro Icardi ile olaylı bir şekilde boşanan Wanda Nara yalnızlığı seçti: L-Gante ile ayrıldı!

Ancak istediği ilgiyi göremeyince yeniden L-Gante'ye dönmüştü.