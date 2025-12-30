Okan Buruk'tan Metehan Baltacı'ya ziyaret



Metehan sigara içilmeyen bir koğuşa alındı, maçları takip edebilmek adına yayıncı kuruluş bağlatılmasını talep etti. Diğer yandan profesyonel sporcu beslenme düzeninden uzak kalan Metehan bu süreçte 5 kilograma yakın kilo kaybı yaşadı.