Okan Buruk'tan Metehan Baltacı'ya ziyaret

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı'yı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk cezaevinde ziyaret etti.

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı'yı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ziyaret etti.


Metehan sigara içilmeyen bir koğuşa alındı, maçları takip edebilmek adına yayıncı kuruluş bağlatılmasını talep etti. Diğer yandan profesyonel sporcu beslenme düzeninden uzak kalan Metehan bu süreçte 5 kilograma yakın kilo kaybı yaşadı.

