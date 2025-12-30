PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'da ayrılık! Konyaspor yolcusu

Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu, birçok takımın ilgisine rağmen Konyaspor ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.

Galatasaray'da devre arası transfer döneminde ilk ayrılık için geri sayıma geçildi.

Sarı-kırmızılılarda bu sezon az süre bulduğu için takımdan ayrılmak isteyen Berkan Kutlu'nun yeni takımı netleşiyor.


KONYASPOR İLE ANLAŞTI

27 yaşındaki futbolcu, birçok takımın ilgisine rağmen Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı.

Berkan Kutlu'nun Konyaspor'a transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor. Kutlu, bu sezon Galatasaray'da 9 maçta 62 dakika süre buldu ve 1 asist yaptı.

