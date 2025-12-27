Ugarte için Torreira ve Muslera devrede

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da isimler de ortaya çıkıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un hazırladığı rapor doğrultusunda kadrodaki eksikleri gidermeyi hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim ilk olarak orta saha transferine odaklanacak.

Fransız basınına göre Galatasaray'ın Manchester United'da oynayan 24 yaşındaki Manuel Ugarte'yi istediği vurgulandı. Uruguaylı futbolcunun orta sahada 6 ile 8 numarada oynadığı ve defansif anlamda güçlü olduğu anımsatıldı.

Haberin detayında, sarı-kırmızılıların Ugarte'yi Manchester United'dan kiralayabileceğini dile getirdi. 2024-2025 sezonunda PSG'den Manchester United'a 50 milyon euroya transfer olan Ugarte'nin ara transferde Avrupa'da bir kulübe kiralanabileceği kaydedildi.