Ugarte için Torreira ve Muslera devrede
Galatasaray'ın, Manchester United forması giyen Uruguaylı yıldız Manuel Ugarte'yi kiralık olarak gündemine aldığı iddia edildi.
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da isimler de ortaya çıkıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un hazırladığı rapor doğrultusunda kadrodaki eksikleri gidermeyi hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim ilk olarak orta saha transferine odaklanacak.
Fransız basınına göre Galatasaray'ın Manchester United'da oynayan 24 yaşındaki Manuel Ugarte'yi istediği vurgulandı. Uruguaylı futbolcunun orta sahada 6 ile 8 numarada oynadığı ve defansif anlamda güçlü olduğu anımsatıldı.
Haberin detayında, sarı-kırmızılıların Ugarte'yi Manchester United'dan kiralayabileceğini dile getirdi. 2024-2025 sezonunda PSG'den Manchester United'a 50 milyon euroya transfer olan Ugarte'nin ara transferde Avrupa'da bir kulübe kiralanabileceği kaydedildi.
MUSLERA VE TORREIRA FAKTÖRÜ
Manuel Ugarte transferinde Galatasaray'ın Uruguaylı isimleri Lucas Torreira ve Fernando Muslera'nın etkili olması bekleniyor. Uruguay Milli Takımı'nda Torreira ve Muslera ile beraber oynayan Ugarte'nin sarı-kırmızılı takıma gelmeye sıcak bakabileceği kaydedildi.