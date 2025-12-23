PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'da Sara kendine geldi

Sezona iyi başlamayan ancak son haftalarda kıpırdanma yaşayan Gabriel Sara, Kasımpaşa önünde 2. yarıda oyuna girdikten sonra en büyük farkı yaratan isim oldu.

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Kasımpaşa maçındaki performansıyla dikkat çekti...

İlk yarının son maçında jeneriklik bir gol atan Sara, gelecek adına umut verdi.



82'de de inanılmaz bir gole imzasını attı.

