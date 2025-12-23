Galatasaray'da ayrılık kapıda



AYRILIK NETLEŞİYOR



2021 yazında Alanyaspor'dan 4 milyon Euro bedelle transfer edilen Berkan Kutlu, Galatasaray formasıyla dönem dönem istikrarlı performanslar ortaya koysa da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kaldı. Teknik ekibin yeni sezon planlamasında yer almayan deneyimli futbolcu için yolların ayrılmasının kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.