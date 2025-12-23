PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'da ayrılık kapıda

Galatasaray'da sakatlıklar nedeniyle ilk yarıda forma şansı bulmakta zorlanan Berkan Kutlu'nun, ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündemde.

Galatasaray'da Berkan Kutlu defteri kapanmak üzere. Sarı-kırmızılı ekipte yeterli süre alamayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, kariyerine Süper Lig'de devam etmesi bekleniyor.

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Galatasaray, Berkan Kutlu'nun transferi için Konyaspor ile temaslarını sürdürüyor. Görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken, sarı-kırmızılı yönetimin bu transferden bonservis geliri beklentisi olmadığı ifade ediliyor. Galatasaray cephesi, hem oyuncunun önünü açmak hem de kadro planlamasında alan yaratmak adına ayrılığa olumlu yaklaşıyor.


AYRILIK NETLEŞİYOR

2021 yazında Alanyaspor'dan 4 milyon Euro bedelle transfer edilen Berkan Kutlu, Galatasaray formasıyla dönem dönem istikrarlı performanslar ortaya koysa da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kaldı. Teknik ekibin yeni sezon planlamasında yer almayan deneyimli futbolcu için yolların ayrılmasının kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.

