Okan Buruk'tan Uğurcan için üzücü haber! Bir sonraki maçta olmayabilir

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Monaco’ya 1-0 mağlup olan Galatasaray, yenilginin yanı sıra milli kalecisi Uğurcan Çakır’ın sakatlığıyla da sarsıldı. Karşılaşmada penaltı kurtaran Uğurcan, daha sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Günay Güvenç'e bıraktı. Mücadelenin ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk, milli eldiven için bir sonraki maçı da kaçıracağını belirtti.

Sakatlıkların takımı büyük ölçüde zorladığını ifade eden Okan Buruk, sezonun bu bölümünde hemen her bölgede sorun yaşadıklarını vurguladı. Kaleci mevkiinin bugüne kadar etkilenmediğini ancak Monaco maçında bunun da değiştiğini kaydeden Buruk, oyuncuların en kısa sürede toparlanması için çalıştıklarını belirtti.

"BİZİM İÇİN ZOR BİR SÜREÇ"

Okan Buruk'un Monaco maçı sonrası basın toplantısındaki sözleri şu şekilde:

"Şu anda gözüken bir sonraki maçı büyük ölçüde kaçıracak gibi. Üst adalesinde zorlanma var. MR'ı daha sonra belli olacak. O yüzden çıkmak zorunda kaldı. Oynamayı denedi ama üst adalesindeki zorlanma, sahada kalmasını sağlamadı. Çok fazla sakatlık yaşadık. Bir tek kalecilerimize bir şey olmamıştı, bu maçta da kaleci sakatlandı. Böyle zor bir süreçten geçiyoruz. Futbolda bu var. En kısa zamanda oyuncularımızı geri döndürüp, kadromuzu tamamlayıp, tüm takımımızı bir arada görmeye çalışacağız. Şimdi bir de Afrika Kupası var... Dört oyuncumuz oraya gidecek... Bizim için zor bir süreç."

