Galatasaray'dan sürpriz transfer! Ezeli rakibin eski yıldızı göz hapsinde

Ara transfer çalışmaları hız kazanan Galatasaray’da orta saha takviyesi için gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların, sezon başında Beşiktaş’tan Spartak Moskova’ya transfer olan Gedson Fernandes’i istediği iddia edildi.

Yaz aylarında yaptığı transferlerle adından söz ettiren ve rekor bonservis harcaması yapan Galatasaray, gözünü ocak ayına çevirdi. Sarı kımrıızlılar, daha önce de formasını giyen Gedson Fernandes'i listesine aldı.

SARA TAKASINA SOĞUK

Sporx'in haberine göre 26 yaşındaki Portekizli orta saha, teknik direktör Okan Buruk'un raporunda yer alan isimlerden biri. Galatasaray'ın teklif yapması durumunda Spartak Moskova'nın Gabriel Sara'yı takas olarak isteyebileceği ancak sarı-kırmızılı yönetimin bu formüle sıcak bakmadığı belirtildi.

27 MİLYON EURO ÖDENDİ

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılan Gedson Fernandes için Rus ekibinin 27 milyon Euro bonservis ödediği hatırlatıldı. Portekizli futbolcu bu sezon Spartak formasıyla 20 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

GEDSON'UN TÜRKİYE KARİYERİ

Gedson Fernandes, Türkiye'ye ilk olarak 2020-21 sezonunun ikinci yarısında Benfica'dan kiralık olarak Galatasaray'a gelmişti. Sarı-kırmızılı formayla 18 maçta 1 gol ve 1 asist üreten Portekizli oyuncu, daha sonra 2022-23 sezonundan itibaren Beşiktaş'ta görev yapmıştı. Siyah-beyazlı formayla 129 kez sahaya çıkan Fernandes, 18 gol ve 11 asistlik bir performans ortaya koymuştu.

Beşiktaş, Gedson'u transfer ettiği ilk dönemde yarım sezon Çaykur Rizespor'a kiralamıştı.

