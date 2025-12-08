Galatasaray'dan sürpriz transfer! Ezeli rakibin eski yıldızı göz hapsinde

Gedson Fernandes (AA)

GEDSON'UN TÜRKİYE KARİYERİ

Gedson Fernandes, Türkiye'ye ilk olarak 2020-21 sezonunun ikinci yarısında Benfica'dan kiralık olarak Galatasaray'a gelmişti. Sarı-kırmızılı formayla 18 maçta 1 gol ve 1 asist üreten Portekizli oyuncu, daha sonra 2022-23 sezonundan itibaren Beşiktaş'ta görev yapmıştı. Siyah-beyazlı formayla 129 kez sahaya çıkan Fernandes, 18 gol ve 11 asistlik bir performans ortaya koymuştu.

Beşiktaş, Gedson'u transfer ettiği ilk dönemde yarım sezon Çaykur Rizespor'a kiralamıştı.