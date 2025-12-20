Anderson Talisca durmak bilmiyor! Olimpiyat Stadı'nda da sahnede

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'a konuk olan Fenerbahçe, maça hızlı başladı. Sarı-lacivertli ekibin oyunu kontrol ettiği dakikalarda sahneye yine Anderson Talisca çıktı. Fred'in uzun pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Levent Mercan'ın yerden çevirdiği topa gelişine sert vuran Talisca, 27. dakikada ağları havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci devrede de farkı üçe çıkaran isim oldu.