Anderson Talisca durmak bilmiyor! Olimpiyat Stadı'nda da sahnede
Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, son haftalardaki yükselen performansını ikas Eyüpspor karşısında da devam ettirdi. Sambacı futbolcu, attığı golle takımını 1-0 öne geçiren isim oldu ve formunu sürdürmeyi başardı. Marco Asensio'nun da ardından farkı üçe çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'a konuk olan Fenerbahçe, maça hızlı başladı. Sarı-lacivertli ekibin oyunu kontrol ettiği dakikalarda sahneye yine Anderson Talisca çıktı. Fred'in uzun pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Levent Mercan'ın yerden çevirdiği topa gelişine sert vuran Talisca, 27. dakikada ağları havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci devrede de farkı üçe çıkaran isim oldu.
SON 3 MAÇTA 6 GOL
Brezilyalı yıldız, Eyüpspor karşısında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 10'a yükseltti. Talisca, Fenerbahçe formasıyla çıktığı son 3 resmi maçta toplam 7 gole imza attı. Sambacı, Brann karşısında hat-trick yaparken, Konyaspor maçında 2 gol kaydetmişti.
TARAFTARDAN ALEX BENZETMESİ
Anderson Talisca'nın yüksek performansı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe taraftarları, Brezilyalı futbolcu için kulübün efsane isimlerinden Alex de Souza'ya benzetmeler yapmaya devam etti.
ASİST DE YAPTI
Talisca, yalnızca golüyle değil oyun içindeki katkısıyla da ön plana çıktı. Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'nin 2-0 öne geçtiği pozisyonda Marco Asensio'ya topuk pasıyla asist yaparak ligdeki 2. asistini de hanesine yazdırdı.