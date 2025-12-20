Archie Brown ve Edson Alvarez Beşiktaş derbisinde yok!

Tedesco, "Son maçta iki sakatlık yaşadık. Archie ve Edson bu maçta ve önümüzdeki maçta olmayacaklar. Ancak kadromuzda çok kaliteli oyuncular var. Bu maça tamamen odaklandık. Oyuncularımdan yüksek efor bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Edson Alvarez (AA)

BROWN VE EDSON EYÜPSPOR MAÇINDA YOK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Archie Brown ve Edson Alvarez'in durumuna da değinen Tedesco, iki futbolcunun da Eyüpspor karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.

İtalyan teknik adam, "Detay vermek için çok erken. Gün gün durumlarına bakıyoruz. Ancak bu maçta ve bir sonraki maçta olmayacakları kesin" dedi.