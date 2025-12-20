Archie Brown ve Edson Alvarez Beşiktaş derbisinde yok!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de ilk yarının 17. ve son haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşı karşılaştı. Mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, iki futbolcusunun sakatlığı ile ilgili bilgiler verdi ve derbide oynayamayacaklarını söyledi.
Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Domenico Tedesco, hücum hattıyla ilgili yöneltilen soruya yanıt verdi. Konyaspor maçındaki hücum hattının korunmasına değinen tecrübeli teknik adam, takımın sahaya yüksek enerjiyle çıkacağını vurguladı.
Tedesco, "Son maçta iki sakatlık yaşadık. Archie ve Edson bu maçta ve önümüzdeki maçta olmayacaklar. Ancak kadromuzda çok kaliteli oyuncular var. Bu maça tamamen odaklandık. Oyuncularımdan yüksek efor bekliyorum" ifadelerini kullandı.
BROWN VE EDSON EYÜPSPOR MAÇINDA YOK
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Archie Brown ve Edson Alvarez'in durumuna da değinen Tedesco, iki futbolcunun da Eyüpspor karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.
İtalyan teknik adam, "Detay vermek için çok erken. Gün gün durumlarına bakıyoruz. Ancak bu maçta ve bir sonraki maçta olmayacakları kesin" dedi.
GÖZLER BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE
Fenerbahçe, Eyüpspor karşılaşmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde teknik heyet, yoğun maç temposu nedeniyle oyuncuların fiziksel durumunu yakından takip ediyor.