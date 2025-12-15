Fenerbahçe'ye ara transferde bedava Yves Bissouma

İngiliz basınından Times'ın aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Tottenham forması giyen Yves Bissouma ile bir kez daha ilgileniyor. Yaz döneminde de temas kurulan Malili futbolcunun mevcut durumu, transfer ihtimalini güçlendirdi. Londra ekibinde beklentilerin altında kalan deneyimli orta saha için yolların ayrılması gündemde.

Yves Bissouma (Takvim.com.tr Foto Arşiv) TOTTENHAM AYRILIĞA SICAK BAKIYOR Sezon başından bu yana diz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Bissouma, bu süreçte resmi maçlarda forma giyemedi. Tottenham yönetimi, 2026'ya kadar kontratı bulunmasına rağmen oyuncuyla devam etmeme seçeneğini değerlendiriyor. Karşılıklı fesih ihtimali, Fenerbahçe'nin bu transferi bonservis bedeli ödemeden bitirebilme şansını artırıyor.