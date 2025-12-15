PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'ye ara transferde bedava Yves Bissouma

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe’de gözler ocak ayında başlayacak transfer dönemine çevrildi. Yönetim, özellikle merkez orta saha bölgesine net katkı sağlayacak bir oyuncu kazandırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda kulüp, maliyeti düşük ancak potansiyeli yüksek bir hamle üzerinde duruyor.

İngiliz basınından Times'ın aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Tottenham forması giyen Yves Bissouma ile bir kez daha ilgileniyor. Yaz döneminde de temas kurulan Malili futbolcunun mevcut durumu, transfer ihtimalini güçlendirdi. Londra ekibinde beklentilerin altında kalan deneyimli orta saha için yolların ayrılması gündemde.

Yves Bissouma

TOTTENHAM AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Sezon başından bu yana diz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Bissouma, bu süreçte resmi maçlarda forma giyemedi. Tottenham yönetimi, 2026'ya kadar kontratı bulunmasına rağmen oyuncuyla devam etmeme seçeneğini değerlendiriyor. Karşılıklı fesih ihtimali, Fenerbahçe'nin bu transferi bonservis bedeli ödemeden bitirebilme şansını artırıyor.

Yves Bissouma

REKABET KIZIŞIYOR

Sarı-lacivertlilerin bu operasyonu kolay olmayacak. Fransa Ligue 1'den Marsilya ve Nice'in de Bissouma'yı yakından takip ettiği ifade ediliyor. Fenerbahçe yönetimi, oluşacak rekabete rağmen süreci hızlandırarak transferi kısa sürede sonuçlandırmak istiyor.

Yves Bissouma

ORTA SAHAYA NET KATKI HEDEFİ

Fenerbahçe cephesi, tecrübesi ve fizik gücüyle öne çıkan 29 yaşındaki futbolcunun takıma önemli bir seviye atlatacağı görüşünde. Ocak ayı yaklaşırken yapılacak görüşmeler, transferin seyrini belirleyecek. Sarı-lacivertliler, devre arasında güçlü bir hamleyle şampiyonluk yarışında avantaj yakalamayı amaçlıyor.

