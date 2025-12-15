Fenerbahçe'de 2 sakatlık! Yıldız futbolcular maça devam edemedi

Fenerbahçe'de Archie Brown'un yerine 55. dakikada Levent Mercan oyuna dahil oldu. Brown'un durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

DURAN DA SAKATLANDI

Fenerbahçe'de sakatlanan Archie Brown'un ardından Jhon Duran da sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran yerine 67. dakikada Sebastian Szymanski oyuna dahil oldu.