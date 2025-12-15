PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de 2 sakatlık! Yıldız futbolcular maça devam edemedi

Sarı-lacivertli ekipte mücadeleye ilk 11’de başlayan Archie Brown, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. İngiliz futbolcunun kenara gelmesinin ardından teknik heyet zorunlu değişikliğe gitti. Ardından Jhon Duran da aynı sebeple sahadan çıkmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe'de Archie Brown'un yerine 55. dakikada Levent Mercan oyuna dahil oldu. Brown'un durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

DURAN DA SAKATLANDI

Fenerbahçe'de sakatlanan Archie Brown'un ardından Jhon Duran da sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran yerine 67. dakikada Sebastian Szymanski oyuna dahil oldu.

