Domenico Tedesco'dan galibiyet yorumu! O isme övgü dolu sözler

Domenico Tedesco (AA)

TALISCA YORUMU

Bir kelimeyle anlatmak zor. O bir golcü. Harika bir sol ayağı var, çok çalışkan. 8 numara, 9 numara, 10 numara, sağ kanat... O, takımın ihtiyaçlarına her zaman müsait. Tam bir takım oyuncusu. Çok pozitif ve saygılı bir futbolcu. Onun gibi bir futbolcuya sahip olduğum için mutluyum."