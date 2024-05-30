Emlak Konut’tan can suyu gibi düşük faizli konut kampanyası! Kampanyalı konutlar hangi ilçelerde yapılacak? Başvuru sınırı var mı? Konutlar ne zaman teslim edilecek?

BAŞVURU ŞARTI YOK
Herhangi bir süre sınırı olmadığını ve satış hedefine ulaştıklarında kampanyanın sona ereceğini belirten Erdem, ilerleyen süreçte farklı projelerin de kampanyaya dahil olabileceğini ifade etti.
Kampanyada başvuru şartı, kura, devir yasağı gibi koşullar uygulanmayacak. Kampanya kapsamında İstanbul'da en uygun fiyatlı 1+1 dairenin fiyatı 5 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Kampanyalı alımda taksitler 50 bin TL'den başlıyor.
53.2 MİLYARLIK REKOR SATIŞ
Cengiz Erdem, 2023'ü 53.2 milyar lira rekor ön satış geliriyle tamamladıklarını, 4 bin 700 bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim ettiklerini belirterek, "Güçlü, alanında uzman ekibimizle 8.5 milyon metrekare büyüklüğündeki 137 şantiyemizde, inşasına devam ettiğimiz 103 bin adet bağımsız bölüm ve 200 binden fazla doğrudan ve dolaylı çalışanımızla şirketimizi çok daha güçlü yarınlara taşıyoruz" diye konuştu.
EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN
Sundukları faiz oranları sayesinde konutu ulaşılabilir kılacaklarını söyleyen Cengiz Erdem, kampanyanın piyasaya etkisi için şunları söyledi: "Bizim kampanyamız piyasayı regüle edecek.
Ama fiyatlar birden aşağıya gelecek demek gerçekçi olmaz. Maliyetler ortada. Amacımız mevcut şartlarda olabildiğince ulaşımı kolaylaştırmak."
Konuta yatırım yapmak için doğru zaman olduğunu söyleyen Erdem, "Yeni alım fırsatları sunan bu kampanyamızın vatandaşlarımız tarafından ilgiyle karşılanacağına ve sektöre yeni bir dinamizm sağlayacağına inanıyoruz.
İlerleyen dönemde bizim projelerimizde bugünkü şartları, özellikle bu kredi oranlarını görme şansınız yok" dedi.
Peki proje hangi illerde yapılacak? Peki kampanyadan kimler faydalanacak? Başvuru için bir sınırlama var mı? Anahtar teslimleri tahmini ne kadar sürer?
1-KAMPANYA HANGİ BÖLGELERDE OLACAK?
Milliyet'te yer alan habere göre, Yeni konut kampanyası ile ilgili merak edilen 6 soruya cevap veren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şu ifadeleri kullandı: "Emlak Konut'un kendi ortak olduğu hasılat paylaşımlı projelerinde yeni bir kampanya başlatıldı.
16 projenin bu kapsamda sürece dahil olduğunu görüyoruz. 5 il var. İstanbul, İzmir, Antalya, Balıkesir ve Denizli. Buralarda farklı projeler söz konusu. İlçeler olarak baktığımızda İstanbul Başakşehir'de 4 proje var. İstanbul'da baktığımızda en çok proje Başakşehir'de var. Avcılar, Beykoz'da 1 proje var, Küçükçekmece'de bir proje var. Kartal'da, Kadıköy Fikirtepe'de, Çekmeköy'de projeler var.
2-ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
4 ayrı ödeme planı duyuruldu. Ödemelerle alakalı koşullar netleşti. Peşin ödemede yüzde 25 indirim var. Vade farksız 2'nci modelde yüzde 25 peşinat var, 6-12-24'üncü aylarda ise yüzde 25'lik ara ödemeler var. Üçüncü modelde iki yıl ödemesiz satış koşulu var, yüzde 50 peşin alınıyor. 24 ay sonra yüzde 50 ödeme alınıyor. Vade farkı ise yüzde 1.29 olarak uygulanıyor.
Bir de sabit artan taksitli bir ödeme modeli var. Yüzde 25'i peşin, 12'nci ayda yüzde 25 ara ödeme, 24'üncü ayda yüzde 25 ara ödeme ve 1.29 faiz oranı ile sabit artan bir taksitlendirme var.