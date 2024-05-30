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Emlak Konut'tan can suyu gibi düşük faizli konut kampanyası! Kampanyalı konutlar hangi ilçelerde yapılacak? Başvuru sınırı var mı? Konutlar ne zaman teslim edilecek?

Ev alma hayali olan milyonlarca vatandaşa can suyu Emlak Konut’tan geldi. Buna göre yüzde 1.29 faiz oranı ve 4 farklı ödeme seçeneği sunulacak. Peki kampanyalı konutlar hangi ilçelerde yapılacak? Başvuru sınırı var mı? Konutlar ne zaman teslim edilecek? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 09:44 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 09:52
Emlak Konut’tan can suyu gibi düşük faizli konut kampanyası! Kampanyalı konutlar hangi ilçelerde yapılacak? Başvuru sınırı var mı? Konutlar ne zaman teslim edilecek?

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürüttüğü çalışmaların yanı sıra düzenlediği dev kampanyalarla sektörü atağa kaldıran şirket, "Güvenli Yatırım, Güvenli Gelecek" sloganıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında uygun faiz oranları, uzun vade, peşinde indirim ve 2 yıl ödemesiz dönem gibi seçenekler sunuluyor.

Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, "Geçmişte olduğu gibi, bugün de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda, Emlak Konut ödeme sistemiyle sunduğumuz 'Güvenli Yatırım, Güvenli Gelecek' kampanyamızı başlatıyoruz" dedi.

16 PROJEDE 8 BİN KONUT

Erdem, kampanya kapsamında Emlak Konut ödeme sistemiyle, bankasız- kefilsiz olarak vatandaşlara ev sahibi olmaları için dört ayrı ödeme koşulu sunulduğunu ifade etti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Yeni alım fırsatı sunan bu kampanyanın vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanacağına ve sektöre yeni bir dinamizm sağlayacağına inandıklarını vurgulayan Erdem, kampanyaya dahil 16 projede yaklaşık 8 bin stok bulunduğunu, kampanya kapsamında yaklaşık 2 bin konut satılmasını hedeflediklerini söyledi.

4 AYRI ÖDEME PLANI

Birinci planda, peşin alımlarda yüzde 25 indirim yapılıyor.
İkinci planda, yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış planında 6, 12 ve 24'üncü aylarda ara ödemeler bulunuyor.

Üçüncü planda, yarısı peşin, kalan yarısı da yüzde 1.29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkânı var.
Dördüncü planda, yüzde 25 peşinat, yüzde 1.29 vade farkıyla, 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri olacak.

BAŞVURU ŞARTI YOK

Herhangi bir süre sınırı olmadığını ve satış hedefine ulaştıklarında kampanyanın sona ereceğini belirten Erdem, ilerleyen süreçte farklı projelerin de kampanyaya dahil olabileceğini ifade etti.

Kampanyada başvuru şartı, kura, devir yasağı gibi koşullar uygulanmayacak. Kampanya kapsamında İstanbul'da en uygun fiyatlı 1+1 dairenin fiyatı 5 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Kampanyalı alımda taksitler 50 bin TL'den başlıyor.

53.2 MİLYARLIK REKOR SATIŞ

Cengiz Erdem, 2023'ü 53.2 milyar lira rekor ön satış geliriyle tamamladıklarını, 4 bin 700 bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim ettiklerini belirterek, "Güçlü, alanında uzman ekibimizle 8.5 milyon metrekare büyüklüğündeki 137 şantiyemizde, inşasına devam ettiğimiz 103 bin adet bağımsız bölüm ve 200 binden fazla doğrudan ve dolaylı çalışanımızla şirketimizi çok daha güçlü yarınlara taşıyoruz" diye konuştu.

EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN

Sundukları faiz oranları sayesinde konutu ulaşılabilir kılacaklarını söyleyen Cengiz Erdem, kampanyanın piyasaya etkisi için şunları söyledi: "Bizim kampanyamız piyasayı regüle edecek.

Ama fiyatlar birden aşağıya gelecek demek gerçekçi olmaz. Maliyetler ortada. Amacımız mevcut şartlarda olabildiğince ulaşımı kolaylaştırmak."

Konuta yatırım yapmak için doğru zaman olduğunu söyleyen Erdem, "Yeni alım fırsatları sunan bu kampanyamızın vatandaşlarımız tarafından ilgiyle karşılanacağına ve sektöre yeni bir dinamizm sağlayacağına inanıyoruz.

İlerleyen dönemde bizim projelerimizde bugünkü şartları, özellikle bu kredi oranlarını görme şansınız yok" dedi.

Peki proje hangi illerde yapılacak? Peki kampanyadan kimler faydalanacak? Başvuru için bir sınırlama var mı? Anahtar teslimleri tahmini ne kadar sürer?

1-KAMPANYA HANGİ BÖLGELERDE OLACAK?

Milliyet'te yer alan habere göre, Yeni konut kampanyası ile ilgili merak edilen 6 soruya cevap veren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şu ifadeleri kullandı: "Emlak Konut'un kendi ortak olduğu hasılat paylaşımlı projelerinde yeni bir kampanya başlatıldı.

16 projenin bu kapsamda sürece dahil olduğunu görüyoruz. 5 il var. İstanbul, İzmir, Antalya, Balıkesir ve Denizli. Buralarda farklı projeler söz konusu. İlçeler olarak baktığımızda İstanbul Başakşehir'de 4 proje var. İstanbul'da baktığımızda en çok proje Başakşehir'de var. Avcılar, Beykoz'da 1 proje var, Küçükçekmece'de bir proje var. Kartal'da, Kadıköy Fikirtepe'de, Çekmeköy'de projeler var.

2-ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

4 ayrı ödeme planı duyuruldu. Ödemelerle alakalı koşullar netleşti. Peşin ödemede yüzde 25 indirim var. Vade farksız 2'nci modelde yüzde 25 peşinat var, 6-12-24'üncü aylarda ise yüzde 25'lik ara ödemeler var. Üçüncü modelde iki yıl ödemesiz satış koşulu var, yüzde 50 peşin alınıyor. 24 ay sonra yüzde 50 ödeme alınıyor. Vade farkı ise yüzde 1.29 olarak uygulanıyor.

Bir de sabit artan taksitli bir ödeme modeli var. Yüzde 25'i peşin, 12'nci ayda yüzde 25 ara ödeme, 24'üncü ayda yüzde 25 ara ödeme ve 1.29 faiz oranı ile sabit artan bir taksitlendirme var.

3-İSTANBUL'DA FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

İstanbul'daki projelere baktığımızda şu an için Emlak Konut projelerinin metrekare fiyatı 90 bin TL seviyelerinden başlıyor. Bu rakamlar aslında normal tüketiciler açısından çok kolaylıkla tercih edilebilir rakamlar değil. Tabi bunlar hemen teslim olmadığı için konut teslimi, inşaatı devam ettiği için alan kişinin hemen kiradan kurtulma gibi bir imkanı bu projelerin çoğunda yok. 1 ayda zaten 75 bin konut satılırken kampanya çok sayıda bir stok vermiyor.

Şu an için İstanbul'da Emlak Konut projelerinde fiyat ortalama metrekarede 90 bin TL'dir. Bu 100 metrekarede 9 milyon eder. Yüzde 25 indirim yapıldığında 7 milyon gibi nakit bir rakama 2+1 daire hemen alınabilir mi? Hemen teslim olmayacak bir yere 7 milyon TL verilebilir mi? Özellikle taksitler açısından baktığımızda 100 bin TL'yi geçen taksitler olacak. Burada en azından vatandaşların ödeyebilmesi için taksitlerin düşmesi gerekiyor. Şu anda kampanyalardaki konut fiyatları piyasa normlarına göre oldukça yüksek kalacak.

4-BAŞVURU İÇİN BİR SÜRE VAR MI?

Projede bir başvuru süresi yok. Stoklarla sınırlı. 2 bin bağımsız bölümlük bir stok ayrılmış. 2 bin bağımsız bölüm çok büyük bir stok mudur? Hayır, nisan ayında Türkiye genelinde 75 bin konut satıldı.

5-ANAHTAR TESLİMLERİ NE ZAMAN OLACAK?

Projelere baktığımızda tamamlanma zamanları farklı olacak. Ancak hemen teslimli olan Denizli'deki proje gözüküyor. Diğerleri aslında daha çok yeni projeler ve bir kısmı devam ediyor. O nedenle aslında hemen bitmiş ve hepsi oturulabilir yerler değil.

Emlak Konut'un bütün projeleri kampanyaya dahil değil. Emlak Konut'un 30'a yakın projesi var ancak bunların bir kısmı kampanyaya dahil oldu.

Şu anda listede tamamlanmış olan Denizli projesi var. Bu projeler ortalama iki yıl içerisinde tamamlanacak projelerdir.

6-BAŞVURU İÇİN BİR SINIRLAMA VAR MI?

Hayır bir sınırlama gözükmüyor. Mevcut evi olanlar da başvurabilir. Projeler dar gelirliler için uygulanan bir proje değil. Proje oldukça birinci sınıf bir inşaat kalitesinde. Kampanyada sınırlama yok, kura yok. Satış ofislerine gidiliyor. Buraya gidip daire tipleri belirleniyor. Kişiler kendi ihtiyaçlarına göre fiyat alarak değerlendirme yapıyor. İlk kez ev alacaklara, engellilere, emeklilere, yeni evleneceklere özel bir kontenjan yok."

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