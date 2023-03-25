İzmir Bayraklı’da konut imarlı arsa satışa çıktı

İzmir 3. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından satışa çıkarılan İzmir Bayraklı'daki 353 m² konut imarlı arsa için 4.236.000 TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 04.05.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Satışa konu taşınmaz kuzeyindeki Cüneyt Sivarioğulları Sokağa cephelidir. Satışa konu taşınmazın sağında ve solunda yer alan taşınmazlarda 2 bodrum kat yapılarak inşaatların tamamlanmış olduğu görülmüştür. Taşınmaz toplu taşıma araçlarının güzergahı olan Anadolu Caddesine yaklaşık 140 m., Altınyol'a yaklaşık 180 m., Bayraklı Metro İstasyonu' na yaklaşık 800 m. direkt uzaklıkta bulunan konuma sahiptir.