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    • Emlak&OTO
    • 25.03.2023 16:07
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    • 25.03.2023 16:07
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    İzmir Bayraklı'da konut imarlı arsa satışa çıktı

    İnternet üzerinden yayınlanan satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan İzmir Bayraklı'daki 353 metrekarelik konut imarlı fiyatıyla ön plana çıktı.

    İzmir Bayraklı’da konut imarlı arsa satışa çıktı

    İzmir 3. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından satışa çıkarılan İzmir Bayraklı'daki 353 m² konut imarlı arsa için 4.236.000 TL muhammen bedel belirlendi.

    ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 04.05.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Satışa konu taşınmaz kuzeyindeki Cüneyt Sivarioğulları Sokağa cephelidir. Satışa konu taşınmazın sağında ve solunda yer alan taşınmazlarda 2 bodrum kat yapılarak inşaatların tamamlanmış olduğu görülmüştür. Taşınmaz toplu taşıma araçlarının güzergahı olan Anadolu Caddesine yaklaşık 140 m., Altınyol'a yaklaşık 180 m., Bayraklı Metro İstasyonu' na yaklaşık 800 m. direkt uzaklıkta bulunan konuma sahiptir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayınız

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    Haberler Emlak&OTO İzmir Bayraklı'da konut imarlı arsa satışa çıktı
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