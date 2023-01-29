İzmir Konak'ta 33 metrekare dükkan icradan satışta! Tarih belli oldu

İzmir 3. İcra Dairesi tarafından Konak'ta bulunan 33 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 1 milyon TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 28.02.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

İzmir İl, Konak İlçe, ALSANCAK Mahalle/Köy, 1296 Ada, 43 Parsel, 45 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz dükkan vasıflı taşınmazın 1/2 hissesi satılacaktır. net 33 m2 , brüt (duvarlar dahil) 36 m2 alana sahiptir. Dükkanın hemen yanındaki 40 bağımsız bölüm numaralı fırın ile içerden birleştirildiği görülmüştür.

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