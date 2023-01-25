Bursa İnegöl'de 31 metrekare dükkan icradan satışta

İnegöl İcra Dairesi tarafından Bursa'da bulunan 31 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 250 bin TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 28.02.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Bursa İl, İnegöl İlçe, CUMA Mahalle/Köy, 24 Ada, 10 Parsel, 43 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın yer aldığı ana gayrimenkul, betonarme karkas şekilde bodrum+ zemin kat + 2 normal kat olarak inşa edilmiştir. Binada toplam 30 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina giriş kapısı korkuluklu cam demir doğramadır. Bağımsız bölüm giriş kapısı ve pencereleri pvc doğramadır. Duvarları kara sıvaüstü plastik boyalı olup klima mevcuttur. Taşınmaz mimari projesinde yapılan incelemelere göre 43 nolu bağımsız bölüm 31 m2 kullanım alanına sahiptir.

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