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    • Emlak&OTO
    • 25.01.2023 10:56
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    • 25.01.2023 10:56
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    Bursa İnegöl'de 31 metrekare dükkan icradan satışta

    İnternet üzerinden yayınlanan satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. ilan.gov.tr'deki son ilanlar arasında yer alan Bursa İnegöl'de 31 metrekare dükkan fiyatıyla ön plana çıktı.

    Bursa’da icradan satılık yatırımlık dükkan

    İnegöl İcra Dairesi tarafından Bursa'da bulunan 31 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 250 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 28.02.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Bursa İl, İnegöl İlçe, CUMA Mahalle/Köy, 24 Ada, 10 Parsel, 43 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın yer aldığı ana gayrimenkul, betonarme karkas şekilde bodrum+ zemin kat + 2 normal kat olarak inşa edilmiştir. Binada toplam 30 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina giriş kapısı korkuluklu cam demir doğramadır. Bağımsız bölüm giriş kapısı ve pencereleri pvc doğramadır. Duvarları kara sıvaüstü plastik boyalı olup klima mevcuttur. Taşınmaz mimari projesinde yapılan incelemelere göre 43 nolu bağımsız bölüm 31 m2 kullanım alanına sahiptir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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    Haberler Emlak&OTO Bursa İnegöl'de 31 metrekare dükkan icradan satışta
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