Sivas merkezde icradan satılık ucuza daire

Sivas İcra Dairesi tarafından merkezde bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 500 bin TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 28.02.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Sivas ili, Merkez ilçesi, Altuntabak Mah. 2314 ada 5 parsel, Bodrum Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Şeyhşamil Caddesine 80 metre, Aydın Güçlü İlköğretim Okuluna 250 metre, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarına 430 metre, Atakent Caddesine 450 metre veSivas Kent Meydanına 4600 metre araç ile ulaşım mesafesindedir. Mesken ağırlıklı bir yapılaşma içerisinde kalmaktadır. Şehrin her türlü altyapı imkanlarından faydalanmaktadır. Antre, Yatak Holü, Salon, 3 Oda, Mutfak, Kiler, Tuvalet, Banyo ve 2 Adet balkondan ibarettir. Bağımsız bölüme ait binanın 2. Bodrum katında 1 nolu eklenti deposu bulunmaktadır. Binanın 2. Bodrum katında; sığınak, otopark, eklenti ve su deposu yer almaktadır. 1. Bodrum Katında; sığınak, kapıcı dairesi ve 2 daire yer almaktadır. Binanın zemin ve normal katlarında ise her katta 4 daire yer almaktadır. Bina asansörlü, kaloriferli ve ısı yalıtımlıdır. Daire giriş kapısı çelik, mutfak-tuvalet- banyo ve balkon döşemeleri seramik, mutfak ve tuvalet duvarı seramik, salon ve oda tabanları laminat kaplama, iç kapılar ahşap, pencereler pvc doğrama, tavan ve duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Bağımsız bölüme ait 2. Bodrum katta 132,00 m2 kullanım alanı eklenti depo, bağımsız bölüm brüt 140,00 m2 ve net 115,95 m2 kullanım alanı bulunmaktadır.

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