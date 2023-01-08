Tekirdağ Çerkezköy'de 88 metrekare daire icradan satışa çıktı

Çerkezköy İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 88 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 720 bin TL muhammen bedel belirlendi.

ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 22.02.2023 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Tekirdağ İl, Çerkezköy İlçe, İSTASYON Mahalle/Köy, 822 Ada, 25 Parsel, 1. Kat 8 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Çerkezköy İlçesi, İstasyon Mahallesi 822 ada, 25 parsel tapuda 571,02 m²arsa alanlıdır ve arsa vasfındaki taşınmaz üzerinde bulunan yapı; 2017 yılı yapı ruhsatlı bodrum+zemin+5 normal katlıdır. Bina betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş olup dışı mantolama ile kaplı dış cephe boyalıdır. Asansör mevcut olup merdivenler mermer, korkulukları alüminyum doğramadır. Doğalgaz sistemi döşelidir. Mesken binanın 1. katında ,girişe göre sağ arka kısımda yer alıp onaylı mimari projesine göre: Salon, 2 oda,mutfak, hol, wc, banyo ve balkon hacimlerinden oluşmakta olup belediye hizmetlerinden tam olarak yararlanmaktadır. Bahsi geçen mesken de malik ikamet etmekte olup boş olup net 72 m², brüt ise 88 m²kullanım alanına sahiptir. Duvarlar alçı sıva,saten boyalı ,tavanlar tavan boyalı köşeler kartonpiyerlidir.Oda ve holzeminleri laminat parke,mutfak kalebodur ile döşelidir. Islak zeminler tavana kadar fayansla kaplıdır. Pencereler ısıcamlı plastik doğrama, iç kapıları laminat panel , dış kapısı çeliktir. Mutfakta laminat kapaklı mdf mutfak dolabı mevcuttur.Salon tavanı spot aydınlatmalı gergi tavandır. Meskenin ısınması doğalgazlı kombi ile sağlanmaktadır. Mesken Çerkezköy ilçesi içinde yer alıp ulaşım imkanına sahiptir.8 No.lu meskenin 25.12.2019 tarih 507/17 sayılı yapı kullanma izin belgesi mevcuttur.



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